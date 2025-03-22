Hải quân Hoa Kỳ phát triển công nghệ sonar do thám tự động mới

Khoa học
Công nghệ sonar do thám tự động mới của hải quân Hoa Kỳ, hứa hẹn tạo ra bản đồ đại dương chi tiết chưa từng có.
Northrop Grumman vừa được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trao hợp đồng trị giá 24,9 triệu đô la để phát triển công nghệ cảm biến dưới biển tự động tiên tiến, hứa hẹn tạo ra bản đồ đại dương chi tiết chưa từng có. Dự án đầy tham vọng này không chỉ nâng cao năng lực quốc phòng mà còn mở ra chương mới trong khám phá đại dương. Trang interestingengineering cho biết.

Tàu ngầm không người lái Manta Ray của Northrop Grumman. Ảnh: Northrop Grumman

Công nghệ sonar do thám tự động mới

Sáng kiến này, được gọi là "Nguyên mẫu Hải quân Sáng tạo Chiến tranh Dưới biển Toàn phổ - Khai thác Dưới biển Tự động" đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng hải quân. Công nghệ này tập trung vào phát triển khả năng cảm biến và phản ứng tự động trước các mối đe dọa dưới biển, một lĩnh vực ngày càng trở nên quan trọng trong chiến lược quốc phòng toàn cầu.

"Chương trình của Northrop Grumman nhằm đẩy mạnh trình độ công nghệ trong nhận thức và khai thác dựa trên sonar," Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ khẳng định. Để đạt được mục tiêu này, các nhà nghiên cứu sẽ tập trung vào phát triển thuật toán chuyên biệt, thiết kế sonar tiên tiến, xử lý dữ liệu thời gian thực và tăng cường khả năng tự chủ của hệ thống.

Điểm đặc biệt của sáng kiến này là cách tiếp cận tổng hợp, kết hợp chuyên môn từ ba lĩnh vực: chính phủ, học viện và ngành công nghiệp. Sự hợp tác đa ngành này không chỉ thúc đẩy đổi mới mà còn đảm bảo rằng công nghệ phát triển sẽ đáp ứng được các yêu cầu thực tế về hoạt động quân sự.

Dự án cũng thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Phát triển Chiến tranh Dưới biển (UWDC) và Bộ Chỉ huy Phát triển Chiến tranh Hải quân (NWDC) để tinh chỉnh công nghệ thông qua các cuộc thử nghiệm thực tế và mô phỏng. Chiến lược này đảm bảo rằng các công nghệ mới sẽ hòa nhập liền mạch với hệ thống hiện có và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của hoạt động quân sự.

Lộ trình thực hiện và triển vọng

Với ngân sách ban đầu 50.000 đô la được phân bổ cho năm tài chính 2025, dự án đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 3 năm 2030. Công việc nghiên cứu và phát triển sẽ được tiến hành tại Annapolis, Maryland, trong khoảng thời gian 60 tháng.

Hợp đồng này được trao thông qua quy trình đấu thầu cạnh tranh theo Thông báo Cơ quan Rộng Tầm xa (BAA) về Khoa học và Công nghệ Hải quân và Thủy quân lục chiến, phản ánh tính chất quan trọng và độ ưu tiên cao của dự án trong chiến lược quốc phòng.

Không chỉ dừng lại ở dự án này, Northrop Grumman còn khẳng định vị thế qua việc được trao thêm hợp đồng cung cấp NG InSight cho Không quân Hoa Kỳ - một hệ thống xử lý tiên tiến có khả năng lập trình phần mềm, tuân thủ hệ thống mở, nhằm nâng cao khả năng truyền thông an toàn và nhanh chóng cho các nền tảng trên không.

Với vai trò là đối tác lâu dài của Hải quân Hoa Kỳ, công ty đã và đang đảm nhận vị trí nhà thầu chính cho nhiều chương trình quan trọng như E-2D Advanced Hawkeye và MQ-4C Triton. Mới đây, Bộ Quốc phòng cũng đã trao cho Northrop Grumman hợp đồng trị giá 267,2 triệu đô la để mua thêm hai máy bay không người lái MQ-4C Triton.

Tích hợp hệ thống giám sát toàn diện

Việc phát triển công nghệ sonar tự động nằm trong chiến lược tổng thể của Hải quân Hoa Kỳ nhằm xây dựng mạng lưới giám sát biển toàn diện. Kết hợp với 68 máy bay MQ-4C Triton mà Hải quân dự kiến mua và đội máy bay Boeing P-8A Poseidon có người lái, hệ thống này sẽ tạo thành một lưới an ninh chặt chẽ để bảo vệ các vùng biển quan trọng.

Sự kết hợp giữa khả năng cảm biến dưới nước và giám sát trên không này không chỉ nâng cao đáng kể năng lực phòng thủ mà còn mở ra những cơ hội mới trong việc nghiên cứu và khám phá đại dương - lĩnh vực vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được khám phá của hành tinh.

Dự án phát triển công nghệ sonar tự động của Hải quân Hoa Kỳ là minh chứng cho xu hướng ngày càng tăng của việc ứng dụng công nghệ tự động và trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực quốc phòng. Với những tiến bộ này, không chỉ an ninh quốc gia được củng cố mà còn mở ra những chân trời mới trong việc hiểu biết về đại dương - nguồn tài nguyên vô giá và môi trường sống quan trọng của Trái Đất.

