Kinh tế số
Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử

Nguyên tắc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu: Doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý

Thế Kiên

Thế Kiên

14:36 | 04/09/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 236/2025/NĐ-CP ngày 29/8/2025, quy định chi tiết việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo Nghị quyết số 107/2023/QH15 của Quốc hội. Đây là bước đi quan trọng nhằm thực thi cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu (Global Minimum Tax), bảo đảm chống xói mòn cơ sở thuế và ngăn tình trạng dịch chuyển lợi nhuận sang các quốc gia có thuế suất thấp.
Bộ Tài chính và công tác chuẩn bị cho Thỏa thuận thuế tối thiểu toàn cầu Quốc hội: Việt Nam sẽ áp thuế tối thiểu toàn cầu từ đầu năm 2024 Các nước đang phát triển có bị “chèn ép” khi áp dụng khung thuế toàn cầu?
Nguyên tắc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu
Nguyên tắc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu. Ảnh minh họa AI.

Ai phải áp dụng quy định tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu?

Theo Điều 6 Nghị định 236/2025/NĐ-CP, các doanh nghiệp thuộc diện sau phải áp dụng Income Inclusion Rule (IIR) - quy định tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu:

Công ty mẹ tối cao,

Công ty mẹ bị sở hữu một phần,

Công ty mẹ trung gian tại Việt Nam.

Điểm chung là các doanh nghiệp này đều nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp quyền sở hữu tại các đơn vị hợp thành chịu thuế suất thấp ở nước ngoài.

Những doanh nghiệp thuộc diện IIR có trách nhiệm kê khai và nộp thuế bằng phần thuế được phân bổ từ số thuế bổ sung phát sinh tại đơn vị chịu thuế suất thấp. Tuy nhiên, nếu số thuế đó đã được nộp ở quốc gia khác nơi có quy định IIR đạt chuẩn, thì nghĩa vụ này được miễn theo nguyên tắc ưu tiên toàn cầu.

Thứ tự ưu tiên áp dụng IIR

Điều 6 của Nghị định đã đưa ra thứ tự áp dụng IIR để tránh chồng chéo nghĩa vụ thuế:

Công ty mẹ bị sở hữu một phần cư trú tại Việt Nam sẽ phải nộp phần thuế được phân bổ từ đơn vị chịu thuế suất thấp. Tuy nhiên, nếu công ty này bị sở hữu toàn bộ bởi một công ty mẹ khác đã thực hiện IIR đạt chuẩn trong năm tài chính thì được miễn.

Công ty mẹ tối cao của tập đoàn đa quốc gia cư trú tại Việt Nam có nghĩa vụ nộp phần thuế phân bổ từ các đơn vị hợp thành chịu thuế suất thấp ở nước ngoài.

Công ty mẹ trung gian tại Việt Nam cũng phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế bổ sung tương ứng, trừ khi công ty mẹ tối cao hoặc một công ty mẹ trung gian khác đã áp dụng IIR đạt chuẩn trong cùng năm tài chính.

Theo quy định, quyền sở hữu được hiểu là lợi ích vốn chủ sở hữu, bao gồm quyền đối với lợi nhuận, vốn hoặc các khoản khác thuộc vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Đây là căn cứ quan trọng để xác định nghĩa vụ thuế theo IIR.

Việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam không chỉ đảm bảo tuân thủ các cam kết quốc tế mà còn giúp hạn chế tình trạng doanh nghiệp FDI lợi dụng chênh lệch thuế suất để tránh nghĩa vụ tại Việt Nam. Đồng thời, quy định này tạo môi trường cạnh tranh công bằng hơn cho các doanh nghiệp trong nước.

Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì?

Các tập đoàn đa quốc gia có công ty mẹ, công ty trung gian hoặc công ty mẹ bị sở hữu một phần tại Việt Nam cần:

Rà soát cơ cấu sở hữu và các đơn vị hợp thành ở nước ngoài.

Đánh giá nghĩa vụ thuế theo IIR trong từng năm tài chính.

Chủ động chuẩn bị hồ sơ, báo cáo tài chính hợp nhất và kê khai thuế theo đúng quy định.

Việc sớm nắm bắt và tuân thủ Nghị định 236/2025/NĐ-CP sẽ giúp doanh nghiệp tránh rủi ro pháp lý, đồng thời khẳng định sự minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

thuế tối thiểu toàn cầu Nghị định 236/2025/NĐ-CP IIR quy định tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung.

Bài liên quan

Giữ chân doanh nghiệp FDI thế nào khi Thuế tối thiểu toàn cầu đang cận kề?

Giữ chân doanh nghiệp FDI thế nào khi Thuế tối thiểu toàn cầu đang cận kề?

Quốc hội: Việt Nam sẽ áp thuế tối thiểu toàn cầu từ đầu năm 2024

Quốc hội: Việt Nam sẽ áp thuế tối thiểu toàn cầu từ đầu năm 2024

Các nước đang phát triển có bị “chèn ép” khi áp dụng khung thuế toàn cầu?

Các nước đang phát triển có bị “chèn ép” khi áp dụng khung thuế toàn cầu?

Có thể bạn quan tâm

Lazada khởi động chương trình

Lazada khởi động chương trình 'Siêu Sale Chính Hãng 9.9'

Thương mại điện tử
Diễn ra từ 20h ngày 8.9 đến hết ngày 11.9, “Siêu Sale Chính Hãng 9.9” hứa hẹn mang đến cho người dùng những sản phẩm chính hãng với mức giá hời chấn động, từ bộ ba quyền lực: Voucher giảm giá lên đến 30%, Miễn phí vận chuyển toàn sàn 0 đồng, và hàng ngàn Ưu đãi chớp nhoáng LazFlash đồng giá 99K mỗi ngày.
Khởi động đề án Liên minh kinh tế số

Khởi động đề án Liên minh kinh tế số

Thương mại điện tử
Chiều 29/8, tại Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, Sàn Văn hóa Học và Đọc Việt Nam phối hợp với hơn 300 doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức Lễ khởi động đề án Liên đoàn hợp tác xã điện tử ( Liên minh kinh tế số) – Giải pháp chuyển đổi số cho cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp và hợp tác xã nhằm hiện thực hóa nghị quyết 57-NQ/TW và 68-NQ/TW và Phong trào phát triển văn hóa đọc.
Phát động Cuộc thi Sinh viên Kinh doanh số 2025

Phát động Cuộc thi Sinh viên Kinh doanh số 2025

Thị trường
Chiều ngày 28/8/2025, tại Hà Nội, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) và Mạng lưới các cơ sở đào tạo thương mại điện tử (VecomNet) đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi Sinh viên Kinh doanh số 2025, với chủ đề Thương mại điện tử xanh giảm nhanh rác thải nhựa.
Cổ phiếu châu Âu phục hồi khi nhà đầu tư chờ báo cáo thu nhập của Nvidia

Cổ phiếu châu Âu phục hồi khi nhà đầu tư chờ báo cáo thu nhập của Nvidia

Thị trường
Thị trường chứng khoán châu Âu khởi sắc trở lại trong phiên giao dịch thứ Tư, khi tâm điểm của giới đầu tư toàn cầu hướng về báo cáo kết quả kinh doanh quý của Nvidia – công ty đang dẫn dắt xu hướng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI).
DN tư nhân trước cơ hội mới: Thiếu vốn dài hạn, đi vay chịu lãi suất cao

DN tư nhân trước cơ hội mới: Thiếu vốn dài hạn, đi vay chịu lãi suất cao

Kinh tế số
Ông Lê Hồng Khang - Giám đốc Phân tích, FiinRatings cho rằng, khu vực tư nhân Việt Nam đang thiếu vốn dài hạn, chịu chi phí vốn cao và đối mặt với áp lực tái cấp vốn liên tục. Đây là những thách thức lớn cần giải quyết, nếu Việt Nam muốn tận dụng cơ hội bước vào chu kỳ tăng trưởng đầu tư mới trong thập kỷ tới.‏
Xem thêm

Đọc nhiều

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Hoàn thiện dải sản phẩm laptop AI, ASUS tung ra 4 mẫu laptop Vivobook trước thềm năm học mới

Hoàn thiện dải sản phẩm laptop AI, ASUS tung ra 4 mẫu laptop Vivobook trước thềm năm học mới

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Nhìn lại khoảnh khắc Khối đứng A80 di chuyển trước Lễ Sơ duyệt 27/8

Nhìn lại khoảnh khắc Khối đứng A80 di chuyển trước Lễ Sơ duyệt 27/8

VTV hướng dẫn tiếp sóng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

VTV hướng dẫn tiếp sóng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Hà Nội

30°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 06/09/2025 00:00
27°C
Thứ bảy, 06/09/2025 03:00
32°C
Thứ bảy, 06/09/2025 06:00
34°C
Thứ bảy, 06/09/2025 09:00
31°C
Thứ bảy, 06/09/2025 12:00
28°C
Thứ bảy, 06/09/2025 15:00
27°C
Thứ bảy, 06/09/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 06/09/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
34°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
34°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
29°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
27°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
32°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
35°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
35°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
30°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
27°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
32°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
35°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
32°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
28°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
28°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
27°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
27°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 06/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 06/09/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 06/09/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 06/09/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 06/09/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 06/09/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 06/09/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 06/09/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
26°C
Đà Nẵng

30°C

Cảm giác: 36°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 06/09/2025 00:00
27°C
Thứ bảy, 06/09/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 06/09/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 06/09/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 06/09/2025 12:00
28°C
Thứ bảy, 06/09/2025 15:00
27°C
Thứ bảy, 06/09/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 06/09/2025 21:00
26°C
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
28°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
28°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
28°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
27°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
31°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
30°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
28°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
27°C
Quảng Bình

28°C

Cảm giác: 30°C
mây cụm
Thứ bảy, 06/09/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 06/09/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 06/09/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 06/09/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 06/09/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 06/09/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 06/09/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 06/09/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
31°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
31°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
23°C
Thừa Thiên Huế

29°C

Cảm giác: 32°C
mây cụm
Thứ bảy, 06/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 06/09/2025 03:00
32°C
Thứ bảy, 06/09/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 06/09/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 06/09/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 06/09/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 06/09/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 06/09/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
31°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
33°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
24°C
Hà Giang

29°C

Cảm giác: 33°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 06/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 06/09/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 06/09/2025 06:00
35°C
Thứ bảy, 06/09/2025 09:00
31°C
Thứ bảy, 06/09/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 06/09/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 06/09/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 06/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
34°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
34°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
33°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
36°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
35°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
28°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
33°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
36°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
35°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
25°C
Hải Phòng

31°C

Cảm giác: 38°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 06/09/2025 00:00
27°C
Thứ bảy, 06/09/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 06/09/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 06/09/2025 09:00
31°C
Thứ bảy, 06/09/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 06/09/2025 15:00
27°C
Thứ bảy, 06/09/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 06/09/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
32°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
31°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
34°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
33°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
27°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
31°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
30°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
26°C
Khánh Hòa

32°C

Cảm giác: 38°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 06/09/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 06/09/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 06/09/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 06/09/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 06/09/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 06/09/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 06/09/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 06/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
32°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
34°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
26°C
Nghệ An

29°C

Cảm giác: 32°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 06/09/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 06/09/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 06/09/2025 06:00
33°C
Thứ bảy, 06/09/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 06/09/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 06/09/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 06/09/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 06/09/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
31°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
34°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
34°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
30°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
23°C
Phan Thiết

29°C

Cảm giác: 34°C
mây rải rác
Thứ bảy, 06/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 06/09/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 06/09/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 06/09/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 06/09/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 06/09/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 06/09/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 06/09/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
26°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16652 16921 17496
CAD 18540 18817 19434
CHF 32055 32437 33084
CNY 0 3470 3830
EUR 30080 30354 31387
GBP 34613 35006 35932
HKD 0 3252 3454
JPY 170 174 181
KRW 0 17 19
NZD 0 15090 15680
SGD 19914 20197 20716
THB 732 796 849
USD (1,2) 26120 0 0
USD (5,10,20) 26162 0 0
USD (50,100) 26190 26225 26510
Cập nhật: 05/09/2025 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,190 26,190 26,510
USD(1-2-5) 25,143 - -
USD(10-20) 25,143 - -
EUR 30,325 30,349 31,517
JPY 174.88 175.2 182.33
GBP 35,009 35,104 35,928
AUD 16,961 17,022 17,476
CAD 18,804 18,864 19,375
CHF 32,429 32,530 33,289
SGD 20,094 20,156 20,801
CNY - 3,647 3,740
HKD 3,325 3,335 3,430
KRW 17.49 18.24 19.65
THB 778.87 788.49 842.19
NZD 15,165 15,306 15,724
SEK - 2,752 2,843
DKK - 4,052 4,184
NOK - 2,583 2,668
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,832.07 - 6,567.74
TWD 776.69 - 938.68
SAR - 6,918.27 7,269.38
KWD - 84,030 89,194
Cập nhật: 05/09/2025 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,200 26,200 26,510
EUR 30,139 30,260 31,355
GBP 34,804 34,944 35,896
HKD 3,315 3,328 3,431
CHF 32,207 32,336 33,210
JPY 174.14 174.84 182.02
AUD 16,915 16,983 17,507
SGD 20,112 20,193 20,717
THB 795 798 832
CAD 18,774 18,849 19,350
NZD 15,258 15,746
KRW 18.17 19.91
Cập nhật: 05/09/2025 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26200 26200 26510
AUD 16868 16968 17533
CAD 18755 18855 19408
CHF 32368 32398 33284
CNY 0 3659.8 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4110 0
EUR 30418 30518 31294
GBP 34981 35031 36137
HKD 0 3385 0
JPY 174.51 175.51 182.02
KHR 0 6.347 0
KRW 0 18.6 0
LAK 0 1.161 0
MYR 0 6405 0
NOK 0 2610 0
NZD 0 15258 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2770 0
SGD 20096 20226 20950
THB 0 762.5 0
TWD 0 860 0
XAU 13200000 13200000 13390000
XBJ 11000000 11000000 13390000
Cập nhật: 05/09/2025 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,210 26,260 26,510
USD20 26,210 26,260 26,510
USD1 26,210 26,260 26,510
AUD 16,908 17,008 18,121
EUR 30,435 30,435 31,760
CAD 18,699 18,799 20,111
SGD 20,161 20,311 20,776
JPY 174.82 176.32 180.93
GBP 35,018 35,168 35,939
XAU 13,238,000 0 13,392,000
CNY 0 3,544 0
THB 0 796 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 05/09/2025 09:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC HN 132,400 133,900
AVPL/SJC HCM 132,400 133,900
AVPL/SJC ĐN 132,400 133,900
Nguyên liệu 9999 - HN 11,880 11,980
Nguyên liệu 999 - HN 11,870 11,970
Cập nhật: 05/09/2025 09:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 126,300 129,300
Hà Nội - PNJ 126,300 129,300
Đà Nẵng - PNJ 126,300 129,300
Miền Tây - PNJ 126,300 129,300
Tây Nguyên - PNJ 126,300 129,300
Đông Nam Bộ - PNJ 126,300 129,300
Cập nhật: 05/09/2025 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,370 12,870
Trang sức 99.9 12,360 12,860
NL 99.99 11,690
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,690
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 12,630 12,930
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 12,630 12,930
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 12,630 12,930
Miếng SJC Thái Bình 13,240 13,390
Miếng SJC Nghệ An 13,240 13,390
Miếng SJC Hà Nội 13,240 13,390
Cập nhật: 05/09/2025 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,324 1,339
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,324 13,392
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,324 13,393
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,262 1,287
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,262 1,288
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,247 1,272
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 120,941 125,941
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 8,806 9,556
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 79,155 86,655
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,025 7,775
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 66,815 74,315
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 45,698 53,198
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,324 1,339
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,324 1,339
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,324 1,339
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,324 1,339
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,324 1,339
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,324 1,339
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,324 1,339
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,324 1,339
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,324 1,339
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,324 1,339
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,324 1,339
Cập nhật: 05/09/2025 09:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank mùa 8 trở lại với nhiều điểm mới

Giải Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank mùa 8 trở lại với nhiều điểm mới

TP. Hà Nội sẽ được vinh danh ở hạng mục

TP. Hà Nội sẽ được vinh danh ở hạng mục 'Du lịch bền vững' tại Đại hội đồng TPO 2025

TP. Hà Nội tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh năm 2025

TP. Hà Nội tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh năm 2025

Sapa, thị trấn nhỏ đáng đến hàng đầu châu Á

Sapa, thị trấn nhỏ đáng đến hàng đầu châu Á

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung

Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung

Samsung ra mắt tai nghe Galaxy Buds3 FE

Samsung ra mắt tai nghe Galaxy Buds3 FE

5 điểm cộng giúp Redmi 15 trở thành lựa chọn sáng giá nhất phân khúc

5 điểm cộng giúp Redmi 15 trở thành lựa chọn sáng giá nhất phân khúc

Robot hút bụi Xiaomi S40C thách thức phân khúc giá rẻ

Robot hút bụi Xiaomi S40C thách thức phân khúc giá rẻ

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Trung Quốc đẩy mạnh đào tạo công nghệ toàn cầu: Từ xưởng Luban đến tham vọng AI

Trung Quốc đẩy mạnh đào tạo công nghệ toàn cầu: Từ xưởng Luban đến tham vọng AI

YouTube đạt thỏa thuận mới với Fox, giữ nguyên nội dung Trên YouTube TV

YouTube đạt thỏa thuận mới với Fox, giữ nguyên nội dung Trên YouTube TV

FPT trình diễn hệ sinh thái AI tại Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

FPT trình diễn hệ sinh thái AI tại Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Keysight hoàn thành đánh giá Chứng nhận PSA cấp 4 cho sản phẩm SiXG301 SoC của Silicon Labs

Keysight hoàn thành đánh giá Chứng nhận PSA cấp 4 cho sản phẩm SiXG301 SoC của Silicon Labs

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Nhật Bản phát triển chip 6G siêu nhỏ cho điện thoại thông minh

Nhật Bản phát triển chip 6G siêu nhỏ cho điện thoại thông minh

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Keysight và đại học Universiti Sains Malaysia phát triển giáo dục trong lĩnh vực bán dẫn và quang tử tại Malaysia

Keysight và đại học Universiti Sains Malaysia phát triển giáo dục trong lĩnh vực bán dẫn và quang tử tại Malaysia

Giải pháp chuyển đổi số cho hộ kinh doanh trong giai đoạn mới

Giải pháp chuyển đổi số cho hộ kinh doanh trong giai đoạn mới

Lần đầu tiên Hội thảo RWAM-SE được tổ chức tại Việt Nam

Lần đầu tiên Hội thảo RWAM-SE được tổ chức tại Việt Nam

Chung kết Z Marketer mùa 5: Gen Z đưa tinh thần Việt vào chiến dịch marketing “triệu view”

Chung kết Z Marketer mùa 5: Gen Z đưa tinh thần Việt vào chiến dịch marketing “triệu view”

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số

'Chọn điểm đến - Chọn Mường Thanh': Hàng loạt ưu đãi độc quyền tại ITE HCMC 2025

NAB Innovation Centre Vietnam khai trương văn phòng mới

NAB Innovation Centre Vietnam khai trương văn phòng mới

FPT công bố Giải thưởng AI 1 triệu USD: Tôn vinh chủ quyền công nghệ quốc gia

FPT công bố Giải thưởng AI 1 triệu USD: Tôn vinh chủ quyền công nghệ quốc gia

YouTube đạt thỏa thuận mới với Fox, giữ nguyên nội dung Trên YouTube TV

YouTube đạt thỏa thuận mới với Fox, giữ nguyên nội dung Trên YouTube TV

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm

'Mừng lễ lớn cùng Ford du ngoạn muôn nơi'

Xe điện Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ nhờ mẫu xe giá rẻ, BYD và Nio dẫn đầu

Xe điện Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ nhờ mẫu xe giá rẻ, BYD và Nio dẫn đầu

Tesla lao dốc tại Châu Âu, BYD và xe điện Trung Quốc vươn lên mạnh mẽ

Tesla lao dốc tại Châu Âu, BYD và xe điện Trung Quốc vươn lên mạnh mẽ

Mercedes-Benz Việt Nam tặng 60 triệu đồng khi mua xe điện tháng 9

Mercedes-Benz Việt Nam tặng 60 triệu đồng khi mua xe điện tháng 9