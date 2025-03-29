Nokia ra mắt DAC Marketplace, thúc đẩy công nghiệp 4.0

Nokia vừa công bố ra mắt Nền tảng thương mại DAC (DAC Marketplace), nơi khách hàng và đối tác có thể tìm thấy các giải pháp doanh nghiệp công nghiệp đáng tin cậy, sẵn sàng triển khai, bao gồm thiết bị, ứng dụng và dịch vụ từ Nokia và các bên thứ ba.

Theo thông tin từ Nokia, nền tảng này hiện đã có sự tham gia của bảy nhà cung cấp mới gồm Accton Technology Corporation, Aprecomm, EPS Global, Etra Telecom, Exloc, InfiniG và RugGear.

DAC Marketplace giúp khách hàng và đối tác dễ dàng tìm kiếm và mua các giải pháp Công nghiệp 4.0 tích hợp vào nền tảng Điện toán biên và AI của Nokia dành cho các ngành công nghiệp. Nền tảng tự động điều chỉnh các sản phẩm dựa trên quốc gia đặt hàng, đảm bảo tuân thủ luật pháp địa phương.

Ngoài ra, nền tảng cũng cung cấp quy trình đơn giản hóa cho các đối tác trong việc tích hợp và cung cấp sản phẩm bổ sung như một phần trong các thỏa thuận của Nokia, tăng cường hệ sinh thái công nghiệp. DAC Marketplace tạo cơ hội cho các nhà cung cấp tăng khả năng hiện diện với cơ sở khách hàng và đối tác rộng lớn của Nokia thông qua quy trình đặt hàng nhanh chóng và dễ dàng.

"Nokia cam kết xây dựng một hệ sinh thái mở và hợp tác nhằm trao quyền cho các doanh nghiệp công nghiệp khai thác toàn bộ tiềm năng của chuyển đổi số" ông Stephan Litjens, Phó Chủ tịch giải pháp biên doanh nghiệp tại Nokia Cloud Networks and Services cho biết.

"Chúng tôi đang mang đến cho khách hàng một cách đơn giản để tiếp cận các giải pháp của Nokia và bên thứ ba, mở rộng nỗ lực số hóa của doanh nghiệp công nghiệp và triển khai các trường hợp sử dụng Công nghiệp 4.0", ông Stephan Litjens nhấn mạnh.

Ông Pramod Gummaraj, Nhà sáng lập & CEO của Aprecomm chia sẻ: "Chúng tôi rất vui mừng khi Nokia chọn Aprecomm là một phần của Nokia DAC Marketplace và bổ sung danh mục sản phẩm của Nokia, giúp khách hàng và đối tác dễ dàng tiếp cận các giải pháp đơn giản hóa và đẩy nhanh quá trình số hóa công nghiệp. Bằng cách cung cấp phân tích mạng nâng cao, giám sát chất lượng trải nghiệm và công cụ tự phục hồi tự động, Aprecomm giúp doanh nghiệp quản lý mạng Wi-Fi tốt hơn, thêm lớp dịch vụ quan trọng vào Nokia DAC Wi-Fi để đạt độ tin cậy cao, tối ưu hiệu suất thiết bị kết nối và giảm thiểu thời gian chết. Khi kết hợp với MX Boost, nó cho phép người dùng tận dụng Wi-Fi đáng tin cậy và mạng không dây riêng cùng lúc, đảm bảo hiệu suất mạng tối đa trên các công nghệ và ứng dụng kết nối".

"Nokia DAC Marketplace là một bước đột phá cho các doanh nghiệp công nghiệp đang tìm kiếm giải pháp truyền thông đáng tin cậy và bền bỉ. Tại RugGear, chúng tôi tự hào cung cấp các thiết bị bền bỉ của mình thông qua nền tảng này, giúp doanh nghiệp tăng cường kết nối ngay cả trong môi trường khắc nghiệt nhất. Với cơ sở hạ tầng đáng tin cậy của Nokia và sứ mệnh cung cấp các công cụ truyền thông mạnh mẽ, chúng tôi đang trao quyền cho các ngành công nghiệp đẩy nhanh hành trình chuyển đổi số", ông Maverick Chen, CEO tại RugGear nhận định.

Nokia cho biết sẽ giới thiệu Nokia DAC Marketplace. tại triển lãm Hannover Messe 2025.