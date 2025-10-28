NTK Vũ Việt Hà mở màn Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam mùa Thu Đông 2025

Sau thành công vang dội của mùa Xuân Hè 2025, Ban Tổ chức Aquafina Vietnam International Fashion Week - Công ty MultiMedia JSC đã chính thức công bố khởi động Aquafina Vietnam International Fashion Week Fall/Winter 2025, diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 12-15/11/2025.

Sau hành trình 20 mùa bền bỉ, Chương trình Aquafina Vietnam International Fashion Week (AVIFW) đã khẳng định vị thế không thể thay thế với vai trò là sự kiện thời trang - văn hóa hàng đầu Việt Nam, nơi hội tụ của những tài năng, sáng tạo và những thông điệp mang tầm thời trang Việt.

Nhà thiết kế đảm nhiệm vị trí Mở màn quan trọng cho mùa thời trang Thu Đông 2025 – đó chính là Nhà thiết kế tài hoa Vũ Việt Hà, người được mệnh danh là “nghệ nhân của chất liệu Việt”.

Nếu như mùa Xuân Hè 2025 với chủ đề #PureStyleShines đã truyền cảm hứng mạnh mẽ về bản sắc và phong cách riêng, thì ở mùa Thu Đông năm nay, tinh thần đó sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu sắc hơn nữa thông qua BST từ các nhà thiết kế trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, để đánh dấu cột mốc đặc biệt lần tổ chức thứ 20, Chương trình Aquafina Vietnam International Fashion Week Thu Đông 2025 sẽ có sự góp mặt trở lại của những tên tuổi Nhà thiết kế quốc tế đã từng gây ấn tượng từ những mùa đầu tiên, như một cách tri ân tới tất cả các nhà thiết kế, thương hiệu thời trang đã đồng hành cùng Chương trình trong chặng đường 20 mùa rực rỡ.

Một trong những Nhà thiết kế đã liên tục để lại dấu ấn mạnh mẽ qua từng Bộ sưu tập với sự đầu tư chỉn chu về form dáng, chất liệu đó chính là Nhà thiết kế tài năng Vũ Việt Hà - người được mệnh danh là “nghệ nhân của chất liệu Việt”.

NTK Vũ Việt Hà liên tục đảm nhận vị trí mở màn và khép màn qua các mùa AVIFW.

Đó cũng chính là lí do, BTC Chương trình Aquafina Vietnam International Fashion Week cùng nhãn hàng nước uống tinh khiết Aquafina tiếp tục tin tưởng lựa chọn NTK Vũ Việt Hà đảm nhận vị trí mở màn AVIFW Thu Đông 2025 với BST “Khởi Nguồn Thuần Khiết” vào đêm 12/11/2025, hứa hẹn mang đến một đêm diễn đầy cảm xúc..

Khởi đầu sự nghiệp với danh xưng nhà thiết kế áo dài truyền thống trong suốt hơn một thập kỷ. Tuy nhiên,, kể từ khi tham gia trình diễn tại Aquafina Vietnam International Fashion Week, NTK Vũ Việt Hà đã không ngừng chuyển mình, khẳng định tài năng và dấu ấn riêng thông qua những Bộ sưu tập với phom dáng thiết kế đa dạng nhưng vẫn kể được câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ chất liệu. giữ được yếu tố văn hóa trong lĩnh vực thời trang ứng dụng.

Trên sàn diễn Aquafina Vietnam International Fashion Week, nhiều bộ sưu tập của anh liên tiếp gây tiếng vang nhờ cách xử lý chất liệu truyền thống tinh tế cùng phom dáng hiện đại, độc bản. Chính vì thế, Ban tổ chức AVIFW đã một lần nữa tin tưởng lựa chọn Vũ Việt Hà trở thành nhà thiết kế mở màn cho Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025 – đánh dấu lần thứ hai anh kết hợp cùng nhãn hàng nước uống tinh khiết Aquafina để đảm nhận vị trí quan trọngdanh giá này.

Những bộ sưu tập nối tiếp nhau đã minh chứng cho bước tiến vượt bậc của NTK Vũ Việt Hà khi đưa thời trang ứng dụng Việt Nam trở thành một không gian giao thoa giữa văn hóa và sáng tạo đương đại.

Điều làm nên ADN sáng tạo của Vũ Việt Hà chính là khả năng dung hòa vẻ đẹp thuần Việt trong chất liệu, họa tiết và tinh thần văn hóa dân tộc cùng tư duy thiết kế ready-to-wear hiện đại. Anh tạo nên những thiết kế mang hơi hướng streetwear mà vẫn giữ trọn linh hồn dân tộc Việt.

Trong suốt hành trình sáng tạo, Vũ Việt Hà luôn tìm cách làm mới di sản qua từng bộ sưu tập ra mắt tại AVIFW. Với “Nước đầu nguồn”, anh tái hiện họa tiết thủy ba (sóng nước) – một hoa văn cổ từ thế kỷ 19 của Việt Nam. Trong BST “Ký gửi người Mông vào tương lai”, anh tôn vinh chất liệu sợi lanh của người Mông Đen. Ở “Sóng tơ” – bộ sưu tập mở màn AVIFW Thu Đông 2023, anh tôn vinh vẻ đẹp của tơ tằm Việt. Hay BST “Cô ấy là ai?” (Xuân Hè 2024) khắc họa vẻ đẹp ẩn sâu trong tâm hồn người phụ nữ Việt qua các chất liệu tự nhiên như tơ sen, tơ chuối, sợi gai, sợi lá dứa. Và gần đây nhất, BST “Mã Đáo” (Xuân Hè 2025) mang đậm hơi thở phiên chợ ngựa Bắc Hà, sử dụng lanh thô, chàm nhuộm tay và hàng nút thủ công của người Dao Đầu Bằng.

Gần đây nhất, NTK Vũ Việt Hà đảm nhận vị trí khép màn tại AVIFW mùa xuân hè 2025.

Tiếp nối hành trình đó, tại AVIFW Thu Đông 2025, NTK Vũ Việt Hà sẽ mang đến giới thiệu bộ Bộ sưu tập “Khởi Nguồn Thuần Khiết”, được lấy cảm hứng từ sử thi “Đẻ đất đẻ nước” của người Mường. Từ câu chuyện khởi sinh vũ trụ theo quan niệm dân gian, bộ sưu tập tôn vinh hành trình con người tìm thấy sự thuần khiết trong phong cách và bản ngã. Cùng với nhãn hàng nước uống tinh khiết Aquafina, Vũ Việt Hà gửi gắm thông điệp: “Mỗi người đều có một phiên bản thuần khiết nguyên bản bên trong mình – hãy khơi dậy và để nó tỏa sáng.” Bởi cũng như nước – khởi nguồn tinh khiết của sự sống, sự thuần khiết chính là điểm khởi đầu để mỗi cá nhân tự tin tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Chia sẻ về việc đảm nhiệm vị trí Mở màn cho mùa đặc biệt này, NTK Vũ Việt Hà xúc động cho biết: “Tôi rất biết ơn và trân trọng hành trình 20 mùa của Aquafina Vietnam International Fashion Week cùng những ý nghĩa mà Chương trình đã và đang mang tới cho các Nhà thiết kế, thương hiệu Việt trong hành trình khẳng định thời trang Việt trên bản đồ thời trang quốc tế.

Với bộ sưu tập lần này, tôi với muốn gửi gắm thông điệp: thời trang không chỉ là cái đẹp bề ngoài, mà là cách chúng ta kể lại những câu chuyện văn hóa của dân tộc bằng ngôn ngữ sáng tạo