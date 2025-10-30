Chuyển động số
Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025 quy tụ 20 NTK và thương hiệu từ 9 quốc gia

Lê Giang

Lê Giang

10:43 | 30/10/2025
Chiều 29/10, tại Hà Nội, Công ty MultiMedia JSC tổ chức Họp báo công bố khởi động Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025 - Aquafina Vietnam International Fashion Week Fall/Winter 2025 (AVIFW Thu Đông 2025 ), sự kiện đánh dấu cột mốc 20 mùa của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam.
Sau hơn một thập kỷ tổ chức với 19 mùa thành công rực rỡ, Aquafina Vietnam International Fashion Week (AVIFW) đã không ngừng phát triển, khẳng định vị thế là sự kiện thời trang thường niên có sức ảnh hưởng hàng đầu khu vực, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh và bản sắc thời trang Việt trên bản đồ thế giới.

Đánh dấu mùa thứ 20 - cột mốc đặc biệt mở ra một thập kỷ mới, Aquafina Vietnam International Fashion Week Fall/Winter 2025 trở lại với chủ đề #PureStyleShines - Bản sắc riêng tạo phong cách, tôn vinh vẻ đẹp của sự khác biệt và khuyến khích mỗi cá nhân tự tin thể hiện phong cách độc đáo của mình.

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025 quy tụ 20 NTK và thương hiệu từ 9 quốc gia
Bà Trang Lê, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á (CAFD), kiêm Chủ tịch Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam phát biểu tại họp báo.

Đặc biệt, để kỷ niệm cột mốc 20 tròn trĩnh, và thể hiện tinh thần giao thoa thời trang khu vực và quốc tế, Aquafina Vietnam International Fashion Week Thu Đông 2025 sẽ chào đón nhiều thương hiệu, nhà thiết kế quốc tế hơn so với những mùa tổ chức trước, hứa hẹn mang tới một mùa tổ chức sôi động, đa màu sắc.

Chương trình năm nay quy tụ 11 thương hiệu và nhà thiết kế Việt Nam và 9 đại diện quốc tế đến từ Singapore, Philippines, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Trung Quốc, Lào, Campuchia và Tây Ban Nha.Nhiều tên tuổi lớn từng tạo dấu ấn tại AVIFW trở lại như NTK Frederick Lee (Singapore), NTk Francis Libiran (Philippines), NTK Priyo Oktavino (Indonesia).

Bên cạnh đó, những thương hiệu quốc tế lần đầu góp gồm Mr. Ajay Kumar(Ấn Độ), Natacha Van (Cambodia), Bandid Lasavong (Lào), Trip&Co (Trung Quốc) sẽ mang đến những Bộ sưu tập dành cho nam giới vô cùng sáng tạo, hứa hẹn tạo điểm nhấn độc đáo trên sàn diễn của Chương trình năm nay.

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025 quy tụ 20 NTK và thương hiệu từ 9 quốc gia
Bà Trang Lê - Chủ tịch Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam cùng Quán quân VNTM 2025 Mai Hoa và quán quân TFVN 2023 Huỳnh Tú Anh tại Họp báo khởi động chiều nay.

Trong mùa tổ chức đặc biệt lần thứ 20 này, lần đầu tiên, Aquafina Vietnam International Fashion Week Thu Đông 2025 chào đón cùng lúc sự tham gia của hai chuỗi thương hiệu thời trang nổi tiếng trong nước, đó chính là Thương hiệu thời trang Canifa, và Thương hiệu thời trang Pantio.

Thương hiệu Canifa mang đến những bộ sưu tập ứng dụng dành cho mọi lứa tuổi còn thương hiệu thời trang Pantio trình làng những mẫu thiết kế tinh tế dành cho phái nữ.

Ngoài ra, các nhà thiết kế, thương hiệu thời trang khác góp mặt gồm có Vũ Việt Hà, Hà Linh Thư, Adrian Anh Tuấn, Cao Minh Tiến, Ivan Trần, thương hiệu thời trang CEM, thương hiệu The Mab Lab.

Song song với các tên tuổi lớn, Aquafina Vietnam International Fashion Week Thu Đông 2025 tiếp tục khẳng định vai trò ươm mầm tài năng trẻ khi lần đầu tiên bắt tay hợp tác cùng Đại học Kiến trúc Hà Nội và Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025 quy tụ 20 NTK và thương hiệu từ 9 quốc gia
2 thiết kế đến từ NTK Ivan Trần.
Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025 quy tụ 20 NTK và thương hiệu từ 9 quốc gia
2 thiết kế đến từ Đại học Mỹ thuật & Công nghiệp.
Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025 quy tụ 20 NTK và thương hiệu từ 9 quốc gia
Các thiết kế “nhá hàng” cho Aquafina Vietnam International Fashion Week Fall/Winte 2025.

Đây là những đơn vị có chuyên khoa đào tạo ngành chuyên ngành thời trang chất lượng và uy tín tại thủ đô Hà Nội, với rất nhiều tên tuổi Nhà thiết kế đã từng theo học và thành danh. Những thiết kế đến từ các sinh viên xuất sắc nhất sẽ được giới thiệu trên sàn diễn chuyên nghiệp, mang đến góc nhìn tươi mới và sáng tạo của thế hệ nhà thiết kế trẻ. Đây là cơ hội quý giá để các tài năng trẻ được cọ xát thực tế, học hỏi từ những chuyên gia hàng đầu, đồng thời thể hiện tiếng nói sáng tạo và khát vọng hội nhập của thời trang Việt.

Phát biểu tại buổi họp báo công bố sự kiện chiều 29/10, tại Hà Nội, bà Trang Lê, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á (CAFD), kiêm Chủ tịch Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam cho biết, mùa thu đông 2025 mang ý nghĩa đặc biệt bởi không chỉ là sự trở lại của Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, mà còn là dấu mốc cho hành trình 20 mùa rực rỡ, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ thời trang trong khu vực.

Theo bà Trang Lê, sự kiện lần này đón đông đảo các nhà thiết kế, thương hiệu thời trang đến từ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, tạo nên một tuần lễ thời trang mang đậm tinh thần hội nhập, sáng tạo và bản sắc riêng. “Bước vào kỷ nguyên mới, mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một nền công nghiệp thời trang Việt Nam chuyên nghiệp, bền vững và mang bản sắc riêng, để Việt Nam không chỉ là điểm đến của thời trang khu vực, mà còn là trung tâm sáng tạo đầy sức hút của Đông Nam Á”, bà Trang Lê nhấn mạnh.

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025 quy tụ 20 NTK và thương hiệu từ 9 quốc gia
Các đối tác, nhà tài trợ sẽ tham gia tại Aquafina Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam thu đông 2025.

Không chỉ là sàn diễn thời trang chuyên nghiệp, AVIFW còn là bệ phóng cho người mẫu Việt tiếp cận môi trường làm việc quốc tế. Trong khuôn khổ tuần lễ thời trang năm nay, Ban Tổ Chương trình tiếp tục mời đại diện đến từ các Công ty quản lý người mẫu hàng đầu thế giới tới tham dự, tìm kiếm và mang cơ hội làm việc tại môi trường quốc tế cho những gương mặt người mẫu Việt trẻ có triển vọng ngay thông qua các hoạt động của sự kiện. Đây là một bước tiến quan trọng trong hành trình chuyên nghiệp hóa ngành người mẫu Việt Nam mà BTC Aquafina Vietnam International Fashion Week đang mang tới.

Trước thềm sự kiện, chuỗi hoạt động đồng hành hấp dẫn cũng sẽ lần lượt được diễn ra. Đáng chú ý là Tuần lễ tuyển chọn người mẫu trong hai ngày 30 – 31/10/2025 tại Trung tâm thương mại Royal City, Hà Nội, hứa hẹn quy tụ đông đảo người mẫu khu vực phía Bắc đến thử sức cùng các Nhà thiết kế và thương hiệu thời trang.

Tiếp nối là sự kiện “Art Of Purity - Triển lãm Thời trang và Tương tác Nghệ thuật”, diễn ra từ ngày 30/10 đến 02/11/2025 tại Tầng B2, Vincom Mega Mall Royal City, Hà Nội, với sự đồng hành của nhãn hàng Aquafina, mang đến không gian sáng tạo kết hợp thời trang, nghệ thuật và công nghệ tương tác, dành cho giới mộ điệu Thủ đô.

AVIFW Thu Đông 2025 MultiMedia JSC Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025 thời trang

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

Vitamin K2 - MenaQ7 mở hướng mới trong phát triển chiều cao cho trẻ em Việt Nam

Vitamin K2 - MenaQ7 mở hướng mới trong phát triển chiều cao cho trẻ em Việt Nam

Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai Hội nghị quốc tế ATC 2026

Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai Hội nghị quốc tế ATC 2026

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025: Đại diện Việt Nam không làm nên bất ngờ

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025: Đại diện Việt Nam không làm nên bất ngờ

Bộ Khoa học và Công nghệ kêu gọi nghiên cứu liên ngành và hợp tác quốc tế

Bộ Khoa học và Công nghệ kêu gọi nghiên cứu liên ngành và hợp tác quốc tế

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

