Keysight và Samsung thúc đẩy AI-for-RAN trên nền tảng AI Aerial của NVIDIA

Theo Keysight Technologies, dự án hợp tác này giúp Samsung tích hợp một mô hình AI mạnh mẽ vào giải pháp phần mềm vRAN của họ, và đã được trình diễn tại gian hàng của Keysight, trong sự kiện Mobile World Congress 2025 vừa qua. Dự án này là một hạng mục công việc đang được phát triển tại liên minh AI-RAN Alliance.

Keysight, Samsung và NVIDIA kết hợp sức mạnh AI để cách mạng hóa hiệu suất mạng viễn thông 5G và 6G

Hiệu năng của các hệ thống RAN truyền thống đang tạo ra những thách thức đáng kể cho các nhà khai thác, bao gồm thông lượng hạn chế, độ trễ cao và giảm hiệu suất sử dụng tài nguyên. Các dự án triển khai 5G thương mại thường phải lưu ý tới hiệu năng đường lên, đặc biệt là ở vùng biên tế bào mạng, nơi công suất phát của thiết bị người dùng (UE) bị hạn chế, ảnh hưởng đến tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR) thu được tại trạm gốc. Do nhiễu nền cao nên các thuật toán ước tính kênh thông thường gặp khó khăn ở các khu vực có SNR thấp.

Mô hình AI cung cấp phương pháp tiếp cận mới bằng cách tạo điều kiện ước tính kênh chính xác, tối ưu hóa phân bổ tài nguyên và giảm mức tiêu thụ điện năng. Nhờ đó có thể tăng dung lượng hệ thống, cải thiện hiệu năng mạng và mang lại trải nghiệm người dùng vượt trội.

Sự hợp tác giữa ba "gã khổng lồ" công nghệ mở ra kỷ nguyên mới cho mạng vô tuyến thông minh, nâng cao hiệu suất lên đến 30% tại vùng biên tế bào mạng, giảm tiêu thụ năng lượng và tối ưu hóa tài nguyên toàn cầu thông qua nền tảng AI Aerial tiên tiến.

Các giải pháp giả lập kênh của Keysight cung cấp khả năng tạo kênh cho nhiều điều kiện kênh khác nhau, cùng với khả năng xử lý tín hiệu thời gian thực và tần số vô tuyến (RF).

Samsung đã thành công trong việc tạo ra các mô hình AI tiên tiến để ước tính kênh trong máy thu đường lên, nâng cao đáng kể độ tăng ích có thể quan sát thấy trong môi trường phòng thí nghiệm. Ví dụ, các thí nghiệm mô phỏng cho thấy thông lượng ở vùng biên tế bào mạng được cải thiện tới 30% khi sử dụng mô hình AI để ước tính kênh thay vì phương pháp tĩnh dựa trên quy tắc hiện tại.

Một thiết lập thí nghiệm toàn trình, với thiết bị vô tuyến và phân phối chạy trên nền tảng NVIDIA Aerial AI của Samsung được sử dụng để đánh giá hiệu năng của mô hình AI này. Mô hình AI này được triển khai trên nền tảng NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip, và các giải pháp giả lập kênh và giả lập lõi Channel Emulation and Core Emulation của Keysight.

Thành tựu này sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở đường cho việc áp dụng rộng rãi các công nghệ RAN ứng dụng AI.

Charlie Zhang, Phó Chủ tịch cấp cao của Samsung Research, cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng mang đến những lợi ích tuyệt vời về hiệu năng trong việc ước tính kênh ứng dụng AI thông qua sự hợp tác chặt chẽ với Keysight, NVIDIA và Liên minh AI-RAN Alliance. Đây là một cột mốc quan trọng trong ngành khi chúng ta phát triển hướng tới các mạng viễn thông thế hệ tiếp theo thuần AI và bền vững trong tương lai.”

Soma Velayutham, Phó Chủ tịch, phụ trách bộ phận Viễn thông tại NVIDIA, cho biết: "Với sức mạnh của AI, các sản phẩm xử lý tín hiệu vô tuyến có thể linh hoạt hơn nhiều, giúp tăng đáng kể hiệu năng và hiệu quả. Giải pháp AI-for-RAN mới của Keysight, phối hợp với Samsung và NVIDIA, là một bước tiến quan trọng hướng tới các mạng vô tuyến thuần AI thông minh hơn, đáng tin cậy hơn.”

Giampaolo Tardioli, Phó Chủ tịch, bộ phận 6G và Công nghệ thế hệ tiếp theo tại Keysight, cho biết: "Sự hợp tác của chúng tôi với Samsung, NVIDIA và AI-RAN Alliance củng cố tiềm năng chuyển đổi của các mạng thuần AI. Quan hệ hợp tác này không chỉ tăng cường hiệu năng và giảm tiêu thụ năng lượng, mà còn mở đường cho các mạng lưới sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.”