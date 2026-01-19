Mì cay phô mai, Buldak và “cơn sốt” K-Food: Vì sao thế giới mê đồ ăn Hàn Quốc?

Xuất khẩu thực phẩm của Hàn Quốc đạt kỷ lục, trong đó mì ăn liền là động lực thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu ra nước ngoài. Ảnh minh họa:Getty.

Theo Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn Hàn Quốc, kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm “K-Food+”, bao gồm thực phẩm và nông nghiệp, đã đạt mức kỷ lục 13,62 tỷ USD trong năm 2025, tăng 5,1% so với cùng kỳ và đánh dấu năm tăng trưởng thứ 10 liên tiếp.

Mì ăn liền vượt mốc 1 tỷ USD, dẫn dắt làn sóng K-Food

Trong bức tranh xuất khẩu K-Food, mì ăn liền (ramyeon) là điểm sáng nổi bật nhất. Giá trị xuất khẩu mặt hàng này tăng gần 22%, lên 1,52 tỷ USD, lần đầu tiên trở thành sản phẩm thực phẩm đơn lẻ của Hàn Quốc vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu xuất khẩu.

Các dòng mì cay vị phô mai cùng nhiều hương vị mới được người tiêu dùng tại Trung Quốc, Mỹ, cũng như các thị trường mới nổi ở Trung Á và Trung Đông đón nhận mạnh mẽ.

“Nhu cầu toàn cầu đối với mì Hàn Quốc tiếp tục tăng trưởng. Các doanh nghiệp đã mở rộng công suất và ổn định chuỗi cung ứng để đáp ứng thị trường”, Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc nhận định trong báo cáo cuối năm 2025.

Không chỉ mì ăn liền, nhiều mặt hàng khác cũng tăng trưởng tích cực, trong đó nước sốt Hàn Quốc hưởng lợi từ xu hướng ẩm thực cay ngọt, còn kem và trái cây ghi nhận mức tăng ổn định tại các thị trường nước ngoài.

Nhạc K-pop, phim truyền hình và lạm phát thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ mì Hàn Quốc ở nước ngoài. Ảnh minh họa:Getty.

K-pop và phim Hàn: Đòn bẩy văn hóa cho gói mì bình dân

Theo các nhà phân tích, thành công toàn cầu của mì ăn liền Hàn Quốc không chỉ đến từ hương vị, mà còn từ sức lan tỏa văn hóa.

Sự phổ biến của K-pop và phim truyền hình Hàn Quốc đã góp phần đưa hình ảnh mì ramen xuất hiện dày đặc trên màn ảnh, từ phim truyền hình, show giải trí đến quảng cáo. Những cảnh ăn mì quen thuộc vô tình trở thành “quảng cáo mềm” hiệu quả.

Ông Oh Jiwoo, nhà phân tích tại CGS International, cho rằng các nhà sản xuất mì ăn liền Hàn Quốc đang đi theo con đường mà các công ty giải trí K-pop đã đi trước: tìm kiếm tăng trưởng ở thị trường quốc tế.

Đầu năm 2026, CEO Nongshim, ông Cho Yong-chul, đã xác định phương châm hoạt động là “Linh hoạt và Tăng trưởng Toàn cầu”, kêu gọi đẩy mạnh mở rộng ra nước ngoài. Trong khi đó, Otoki đặt mục tiêu đạt 1,1 nghìn tỷ won doanh thu từ thị trường quốc tế vào năm 2030.

Theo CGS, thị trường mì ăn liền tại Hàn Quốc đã gần như bão hòa. Nongshim hiện nắm hơn 60% thị phần nội địa, trong khi các sản phẩm chủ lực của ngành này đã tồn tại từ thập niên 1970–1980 nhưng vẫn bán tốt mà không cần chi phí marketing lớn.

Bên cạnh đó, dân số Hàn Quốc suy giảm cũng làm hạn chế dư địa tăng trưởng dài hạn, buộc doanh nghiệp phải tìm kiếm động lực mới ở nước ngoài.

Hệ quả là hàng loạt thương hiệu mì tận dụng sức ảnh hưởng của K-pop. Cuối năm 2025, Nongshim chọn Aespa làm đại sứ toàn cầu, còn Otoki hợp tác với Jin (BTS) cho thương hiệu Jin Ramen.

Lạm phát cũng là yếu tố thúc đẩy tiêu thụ mì ăn liền tại nhiều quốc gia. Báo cáo của Macquarie cho thấy tại Mỹ, chi phí ăn ngoài tăng cao khiến người tiêu dùng chuyển sang các bữa ăn tiện lợi, giá rẻ hơn.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, lạm phát nhóm “thực phẩm ăn ngoài” từng đạt đỉnh 8,8% vào tháng 3/2023 và hiện vẫn ở mức 4,1%, cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước đại dịch.

Trong khi đó, thị trường nội địa Hàn Quốc chịu sự kiểm soát giá của chính phủ, hạn chế khả năng chuyển chi phí tăng cao sang người tiêu dùng. Ngược lại, ở nước ngoài, các doanh nghiệp có thể bán với giá cao hơn 30–50% tại châu Á, thậm chí cao gấp đôi tại Mỹ.

Macquarie đánh giá các thương hiệu mì Hàn Quốc, đặc biệt là Samyang Foods, đang hưởng lợi lớn nhờ chiến lược cao cấp hóa sản phẩm. Thị phần của Samyang tại Mỹ được dự báo tăng từ 11,4% hiện nay lên 23,9% vào năm 2028.

Buldak và tham vọng mì cao cấp hóa

Samyang nổi tiếng toàn cầu với dòng mì cay Buldak, từng gây sốt từ năm 2014 nhờ trào lưu “thử thách mì cay”. Dù từng bị Đan Mạch tạm thời thu hồi một số sản phẩm vào năm 2024 do hàm lượng capsaicin cao, lệnh cấm sau đó đã được dỡ bỏ.

Theo Macquarie, mì ăn liền cao cấp, đổi mới mạnh về hương vị và hình ảnh thương hiệu sẽ tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng K-Food tại thị trường Mỹ và châu Âu trong những năm tới.