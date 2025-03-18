Nhiều kiến nghị doanh nghiệp gửi đến lãnh đạo ngân hàng nhà nước

Nhiều kiến nghị doanh nghiệp gửi đến lãnh đạo ngân hàng nhà nướcNhiều kiến nghị doanh nghiệp gửi đến lãnh đạo ngân hàng nhà nước. Ông Đào Minh Tú - phó thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - mong muốn các doanh nghiệp minh bạch tài chính - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 18-3, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội nghị "Đẩy mạnh tín dụng ngân hàng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế" với sự tham gia của lãnh đạo các ngân hàng, doanh nghiệp và lãnh đạo các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Tại hội nghị, ông Trương Hữu Thông - chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thông Thuận - kiến nghị Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ duy trì việc ổn định lãi suất và tỉ giá, có dự báo sớm biến động tỉ giá để doanh nghiệp kịp "trở tay".

Theo ông Thông, doanh nghiệp ông và nhiều doanh nghiệp trong nước vẫn đủ sức để cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài, tuy nhiên rất cần sự đồng hành, hỗ trợ từ Nhà nước.

"Ngân hàng Nhà nước nên có đối thoại với các ngành nghề của từng doanh nghiệp bởi các ngành nghề đều có đặc thù, chính sách khác nhau", ông Thông kiến nghị.

Ông Huỳnh Vĩnh Phước - tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng quốc tế Nam Vân Phong - kiến nghị các ngân hàng thương mại nên ổn định lãi suất cho vay, có chính sách tốt hơn đối với các khoản vay mới.

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Tâm - chủ tịch Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ Ba Tường - cho biết lĩnh vực nông nghiệp xanh là vấn đề được người dân quan tâm nên kiến nghị các ngân hàng, cơ quan tín dụng có cơ chế đặc thù, chính sách cho mảng nông nghiệp xanh.

Đồng thời kiến nghị các ngân hàng phải có nhiều gói ưu đãi hơn về lãi suất để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn dễ dàng.

Đề nghị các ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho doanh nghiệp

Ông Đào Minh Tú - phó thống đốc thường trựcNgân hàng Nhà nước Việt Nam - cho biết hiện nay lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng vẫn đang duy trì ổn định.

Ông đề nghị các ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí để giảm lãi suất thực chất cho doanh nghiệp.

"Đây là chỉ đạo của ngành ngân hàng ngay từ đầu năm và cũng tiếp nối chỉ đạo trong những năm vừa qua để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Một trong những chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng là không tăng lãi suất huy động để không tăng lãi suất cho vay", ông Tú cho hay.

Phó thống đốc cũng cho biết kim ngạch xuất khẩu ngày một tăng và phải có những chính sách với tỉ giá để các doanh nghiệp không bị tác động, do vậy các doanh nghiệp kiến nghị về ổn định tỉ giá, lãi suất là chính đáng.

Bên cạnh đó, ông Tú đề nghị các doanh nghiệp phải minh bạch tài chính, cố gắng tăng cường thêm những nguồn vốn khác và đừng phụ thuộc ngân hàng quá nhiều, nếu những doanh nghiệp đủ điều kiện thì phát hành trái phiếu.