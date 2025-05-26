Quận Cầu Giấy tuyên dương học sinh giỏi năm 2024-2025

Ngày 26/5, UBND quận Cầu Giấy tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng học sinhtiêu biểu năm học 2024-2025 và phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2025.

Sự kiện nhằm ghi nhận những nỗ lực học tập, rèn luyện của học sinh cũng như thành tích toàn diện của ngành giáo dục địa phương.

Năm học 2024-2025, ngành giáo dục quận Cầu Giấy tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ với 103 trường học, gần 76.000 học sinh từ bậc mầm non đến phổ thông. Cơ sở vật chất các trường được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của người dân.

Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa phát biểu tại buổi lễ . Ảnh: Lê Nguyễn

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy Phạm Ngọc Anh cho biết, học sinh quận đã đạt nhiều thành tích xuất sắc ở các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, quốc gia và thành phố. Cụ thể, học sinh quận giành 8 giải quốc tế (gồm 6 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng); 25 giải cấp quốc gia (trong đó có 1 giải Đặc biệt, 6 giải Nhất); 170 giải cấp thành phố.

Đặc biệt, tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9, quận Cầu Giấy tiếp tục dẫn đầu toàn thành phố năm thứ tư liên tiếp với tổng cộng 115 giải, tỉ lệ đạt giải lên tới 95,8%, tăng 8,9% so với năm học trước. Ở các cuộc thi giao lưu quốc tế, quốc gia (thi Toán Hoa Kỳ, Toán Kangaroo,...), học sinh của quận cũng giành nhiều thành tích cao.

Không chỉ nổi bật trong học tập, học sinh quận Cầu Giấy còn đạt nhiều thành tích trong lĩnh vực thể thao. Tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2025, đoàn học sinh quận đã mang về 10 Huy chương Vàng, 17 Huy chương Bạc và 9 Huy chương Đồng ở các môn Bơi, Aerobic, Cầu lông, Cờ vua, Taekwondo. Trong Giải thể thao học sinh phổ thông TP Hà Nội, học sinh quận cũng giành 23 huy chương, trong đó 7 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc, 11 huy chương Đồng...

Tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa biểu dương tinh thần hiếu học, vượt khó của học sinh và sự tận tâm, sáng tạo của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

Bí thư Quận ủy Cầu Giấy khẳng định, quận Cầu Giấy luôn tự hào là một trong những đơn vị có chất lượng giáo dục và đào tạo ở tốp đầu của Thành phố. So với ngày đầu mới thành lập với 28 trường, hơn 17.000 học sinh; đến nay, toàn quận có 103 trường với gần 76.000 học sinh. Quận Cầu Giấy luôn ưu tiên công tác phát triển giáo dục.

Trao thưởng tặng học sinh giỏi tiêu biểu. Ảnh: Lê Nguyễn

Theo lộ trình phát triển, năm học 2025-2026, quận Cầu Giấy sẽ đưa vào hoạt động 3 trường công lập mới: Tiểu học Hạ Yên Quyết, THCS Hạ Yên Quyết và THCS Nguyễn Như Uyên. Đồng thời, từ ngày 1/7/2025, các trường học sẽ được phân cấp theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển về các phường theo địa giới hành chính.

Bí thư Quận ủy nhấn mạnh, dù có sự điều chỉnh mô hình quản lý, nhưng chất lượng giáo dục sẽ không bị ảnh hưởng. Đồng thời mong muốn, dù ở phường nào, các nhà trường, thầy, cô giáo và học sinh luôn tự hào đã gắn bó với quận Cầu Giấy, tiếp nối truyền thống hiếu học, giữ vững chất lượng giáo dục dạy và học của các nhà trường để tiếp tục đưa giáo dục trong khu vực Cầu Giấy phát triển vững mạnh, là niềm tự hào của giáo dục Thủ đô. Trước mắt, lãnh đạo quận đề nghị các nhà trường cần phối hợp tốt với địa phương chăm lo cho học sinh có một mùa hè an toàn, bổ ích.