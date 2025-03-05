Ngân sách quốc phòng tăng, cao hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm nay là khoảng 5%, diễn ra trong bối cảnh các chính phủ phương Tây tìm cách tăng chi tiêu quân sự để củng cố an ninh của chính họ. Ảnh: Getty.

Mức tăng chi tiêu này diễn ra trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu đang căng thẳng, cao hơn đáng kể so với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5% của Trung Quốc. Ngân sách quốc phòng tăng liên tục trong 3 năm qua năm 2021 tăng 6,8%, năm 2022 tăng 7,1% và năm 2024 tăng 7,2%. Trung Quốc hiện là quốc gia chi tiêu quân sự lớn thứ hai thế giới, sau Hoa Kỳ.

Ông Lou Qinjian, người phát ngôn của kỳ họp Đại hội đại biểu nhân dân, khẳng định: "Hòa bình cần được bảo vệ bằng sức mạnh". Ông cũng nhấn mạnh chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc vẫn duy trì dưới 1,5% GDP, thấp hơn mức trung bình toàn cầu.

Quyết định này diễn ra trong bối cảnh liên minh châu Âu chuẩn bị huy động 800 tỷ euro hỗ trợ Ukraine và Hoa Kỳ dự kiến chi 850 tỷ đô la cho ngân sách quân sự năm 2025

Đáng chú ý, chi tiêu an ninh công cộng của Trung Quốc cũng tăng mạnh 7,3%, so với mức 1,4% của năm trước.

Động thái tăng chi tiêu quốc phòng cho thấy Trung Quốc đang quyết tâm tăng cường năng lực quân sự và bảo vệ các lợi ích chiến lược trong bối cảnh địa chính trị phức tạp.