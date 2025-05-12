Cổ phiếu Affirm lao dốc vì dự báo yếu và rủi ro từ chiến lược cho vay 0%

Tổng giám đốc điều hành Max Levchin cho biết chiến lược của công ty là triển khai các khoản vay lãi suất 0% nhằm “lấy thị phần từ thẻ tín dụng”.

Affirm, một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực "Mua ngay, trả sau" (BNPL), dự báo doanh thu quý này sẽ dao động từ 815 triệu USD đến 845 triệu USD. Mức trung bình của dự báo này thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích tại LSEG, vốn đặt mục tiêu ở mức 841 triệu USD. Điều này đã khiến giới đầu tư mất niềm tin và dẫn đến làn sóng bán tháo cổ phiếu.

Chiến lược cho vay 0% gây tranh cãi

Max Levchin, nhà sáng lập và CEO của Affirm, đang đặt cược lớn vào chiến lược cho vay 0% lãi suất nhằm thu hút người tiêu dùng, ngay cả khi phải hy sinh biên lợi nhuận hiện tại. Ông cho rằng đây là cách để xây dựng lòng trung thành của khách hàng và cạnh tranh với các công ty phát hành thẻ tín dụng truyền thống.

Tuy nhiên, chiến lược này đã gây ra sự bất an cho các nhà đầu tư. Các khoản vay với lãi suất 0% hiện chiếm 13% tổng khối lượng hàng hóa gộp (GMV) của Affirm, chủ yếu đến từ khách hàng cao cấp. Dù giúp tăng trưởng GMV, chiến lược này đã làm giảm tỷ lệ doanh thu trừ chi phí giao dịch (RLTC), một chỉ số quan trọng trong lĩnh vực tài chính.

Các nhà phân tích đã đưa ra những nhận định trái chiều. BTIG duy trì khuyến nghị mua cổ phiếu Affirm, nhưng cảnh báo rằng việc mở rộng các khoản vay 0% có thể làm suy giảm biên lợi nhuận. Trong khi đó, Susquehanna và Bank of America đã nâng cấp cổ phiếu Affirm, nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng dài hạn nhờ quan hệ đối tác chiến lược với các tên tuổi lớn như Costco.

Mặc dù cổ phiếu Affirm đã giảm khoảng 22% từ đầu năm đến nay, CEO Levchin vẫn kiên định với chiến lược dài hạn của mình. Ông nhấn mạnh rằng công ty đang xây dựng một hệ sinh thái tài chính dựa trên sự minh bạch và lợi ích cho người tiêu dùng.

Trong khi đó, Phố Wall sẽ tiếp tục theo dõi sát sao hiệu quả của chiến lược cho vay 0% và khả năng phục hồi của Affirm trong bối cảnh thị trường BNPL ngày càng cạnh tranh khốc liệt.