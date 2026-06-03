Từ ngày 15/6/2026, người dùng di động khi thay đổi thiết bị đầu cuối (điện thoại) sẽ phải thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt theo quy định mới của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nếu không hoàn tất xác thực trong thời gian quy định, thuê bao có thể bị khóa một chiều, khóa hai chiều và cuối cùng là chấm dứt hợp đồng sử dụng dịch vụ.

Quy định được nêu tại Điều 8, Thông tư 08/2026/TT-BKHCN về hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất. Đây được xem là bước tiếp theo trong lộ trình chuẩn hóa dữ liệu thuê bao và tăng cường bảo vệ người dùng trên môi trường số.

Đổi điện thoại phải xác thực lại sinh trắc học

Theo quy định, trong vòng tối đa 2 giờ kể từ khi hệ thống của doanh nghiệp viễn thông phát hiện thuê bao sử dụng trên một thiết bị khác với thiết bị đã đăng ký trước đó, nhà mạng phải tiến hành rà soát, phát hiện và tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi.

Điều này đồng nghĩa với việc người dùng sẽ không thể thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn SMS tới thuê bao khác cho đến khi hoàn tất bước xác thực.

Cùng với việc tạm dừng dịch vụ chiều đi, doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm gửi thông báo yêu cầu chủ thuê bao thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt.

Việc xác thực có thể được thực hiện thông qua dịch vụ xác thực điện tử hoặc đối chiếu trực tiếp. Dữ liệu khuôn mặt của người dùng sẽ được đối chiếu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh hoặc dữ liệu được lưu trữ hợp pháp trên thẻ căn cước.

Không xác thực có thể bị khóa hai chiều và chấm dứt hợp đồng

Theo Thông tư 08, người dùng có tối đa 30 ngày kể từ thời điểm bị tạm dừng dịch vụ chiều đi để hoàn tất xác thực sinh trắc học.

Sau thời hạn này, nếu chưa thực hiện xác thực, doanh nghiệp viễn thông sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ hai chiều và thông báo về khả năng thanh lý hợp đồng.

Trong vòng 5 ngày kể từ khi thuê bao bị khóa hai chiều, nếu chủ thuê bao vẫn không hoàn thành xác thực sinh trắc học, nhà mạng có trách nhiệm thanh lý hợp đồng và chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định.

Sinh trắc học khuôn mặt là một trong những yêu cầu bắt buộc với người dùng smartphone Việt

Tăng cường chống SIM rác và lừa đảo trực tuyến

Giới chuyên gia đánh giá việc bổ sung yêu cầu xác thực sinh trắc học khi thay đổi thiết bị nhằm hạn chế tình trạng SIM không chính chủ, SIM được đăng ký rồi mua bán trái phép hoặc bị đối tượng khác chiếm quyền sử dụng.

Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trực tuyến, giả mạo cơ quan chức năng và cuộc gọi rác tiếp tục diễn biến phức tạp, việc gắn chặt thuê bao với thông tin định danh và sinh trắc học được kỳ vọng sẽ nâng cao mức độ an toàn cho người dùng.

Thông tư cũng đặt ra các yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt đối với hệ thống xác thực khuôn mặt. Theo đó, công nghệ sử dụng phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về độ chính xác, đồng thời có khả năng phát hiện hành vi giả mạo bằng ảnh chụp, video hoặc mặt nạ 3D.

Thuê bao phải có đủ 4 trường thông tin định danh

Trước đó, từ ngày 15/4/2026, Thông tư 08 đã yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông bảo đảm mọi thuê bao di động phải có đầy đủ 4 trường thông tin gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân và dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt.

Toàn bộ thông tin này phải được đối chiếu và bảo đảm trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý.

Các nhà mạng hiện cũng đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân xác thực thông tin, bao gồm xác thực qua ứng dụng VNeID, điểm giao dịch lưu động và hỗ trợ trực tiếp đối với người cao tuổi, người yếu thế hoặc cư dân tại vùng sâu, vùng xa.