KHCN, ĐMST và CĐS sẽ là trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Belarus

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Tin học hóa Belarus Kirill Zalessky trao Bản ghi nhớ hợp tác.

Đây là lần đầu tiên hai nước ký kết các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực KHCN, ĐMST và CĐS, đặt nền móng cho việc xây dựng và triển khai các chương trình, sáng kiến hợp tác cụ thể trong tương lai.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Chủ tịch Ủy ban Khoa học công nghệ nhà nước Belarus Sergei Shlychkov trao Bản ghi nhớ hợp tác.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã có các buổi làm việc song phương với Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Tin học hoá và Chủ tịch Ủy ban Khoa học công nghệ nhà nước Belarus.

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Tin học hóa Belarus Kirill Zalessky, hai bên đã chia sẻ các chính sách và định hướng phát triển, trao đổi các ưu tiên hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian tới. Hai Bộ trưởng thống nhất hai bên cần sớm có những hoạt động hợp tác mang lại hiệu quả thiết thực cho hai nước, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên hợp tác giữa hai Bộ trong giai đoạn 2025 sẽ là xúc tiến hợp tác đầu tư kinh doanh giữa doanh nghiệp công nghệ số hai nước.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Kirill Zalessky tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban Khoa học công nghệ nhà nước Belarus Sergei Shlychkov, hai bên đã trao đổi về việc triển khai chương trình hợp tác giữa các cơ sở nghiên cứu khoa học, các trung tâm đổi mới sáng tạo, tăng cường kết nối và mở rộng mạng lưới các viện nghiên cứu, các trường đại học hàng đầu của mỗi nước.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Chủ tịch Ủy ban Khoa học công nghệ nhà nước Belarus Sergei Shlychkov tại buổi làm việc.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã thăm và làm việc với Khu công nghệ đổi mới sáng tạo (Technopark Polytechnich) trực thuộc Ủy ban Khoa học và Công nghệ Belarus. Lãnh đạo của Khu Công nghệ đã giới thiệu về năng lực nghiên cứu, các giải pháp và sản phẩm công nghệ mới nhất của Technopark Polytechnich. Hai bên đã trao đổi về khả năng hợp tác nghiên cứu chung theo cơ chế đặt hàng, thiết lập mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học và khả năng xây dựng các trung tâm ĐMST chung để đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thăm và làm việc với Khu công nghệ đổi mới sáng tạo Technopark Polytechnich.

Việc ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam với các cơ quan liên quan của Belarus đã mở ra chương mới trong hợp tác về KHCN, ĐMST và CĐS giữa hai nước, khai thác và phát huy các tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước trong lĩnh vực này, góp phần phát triển và làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược mới được thiết lập nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm.