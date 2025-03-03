Điện tử tiêu dùng
Nâng tầm chất lượng cuộc sống cùng loạt thiết bị di động và công nghệ thông minh mới của Xiaomi

Anh Thái

Anh Thái

10:51 | 03/03/2025
Như vậy là cùng với bộ đôi Xiaomi 15 Series được ra mắt vào tối hôm qua, Xiaomi cũng đồng thời ra mắt dải sản phẩm thiết bị di động mới bao gồm Xiaomi Pad 7 Series, Xiaomi Buds 5 Pro, Xiaomi Watch S4 và loạt thiết bị gia dụng thông minh mới, giúp nâng tầm chất lượng cuộc sống.
Loạt sản phẩm mới này sẽ góp phần củng cố hệ sinh thái công nghệ thông minh, đáp ứng đa dạng nhu cầu cho người dùng, từ làm việc, giải trí, theo dõi sức khỏe, chăm sóc cá nhân và gia đình cho đến những chú thú cưng.

Nâng tầm chất lượng cuộc sống cùng loạt thiết bị di động và công nghệ thông minh mới của Xiaomi
Nâng tầm chất lượng cuộc sống cùng loạt thiết bị gia dụng thông minh mới của Xiaomi

Dòng sản phẩm làm việc và giải trí và chăm sóc sức khỏe có máy tính bảng thông minh Xiaomi Pad 7 Series, tai nghe Xiaomi Buds 5 Pro, đồng hồ thông minh Xiaomi Watch S4, dòng sản phẩm thiết bị gia dụng thông minh có nồi cơm điện đa năng Multifunctional Rice Cooker, máy lọc nước Smart Filtered Water Dispenser Pro và loạt thiết bị chăm sóc cho thú cưng (máy lọc không khí cho thú cưng, cho ăn tự động, máy lọc nước tự động), dòng sản phẩm hỗ trợ cho cuộc sống hàng ngày có pin sạc di động Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 24500, máy cạo râu cầm tay Xiaomi Electric Shaver S200, bàn chải điện Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush.

Chia sẻ về dải sản phẩm vô cùng phong phú và đa dạng lần này, ông Patrick Chou, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, cho biết: "Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng của Xiaomi, nơi người dùng luôn đón nhận công nghệ mới với tinh thần cởi mở và kỳ vọng cao. Chúng tôi không ngừng đổi mới để mang đến những sản phẩm không chỉ mạnh mẽ về hiệu năng mà còn thông minh hơn, phù hợp với nhu cầu và phong cách sống hiện đại. Với Xiaomi 15 Series và loạt thiết bị mới, chúng tôi tiếp tục củng cố hệ sinh thái toàn diện, giúp người dùng Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến một cách dễ dàng và linh hoạt hơn. Đây không chỉ là bước tiến về sản phẩm, mà còn là cam kết lâu dài của Xiaomi trong việc đồng hành và kiến tạo một hệ sinh thái công nghệ thông minh, kết nối sâu hơn với cộng đồng người dùng tại Việt Nam.”

Loạt sản phẩm mới sẽ chính thức lên kệ tại các đại lý, chuỗi bán lẻ, kênh bán hàng truyền thống trên toàn quốc và cửa hàng trực tuyến Mi.com, đồng thời có mặt trên các trang thương mại điện tử như Shopee, Lazada và TikTok Shop.
Nâng tầm chất lượng cuộc sống cùng loạt thiết bị di động và công nghệ thông minh mới của Xiaomi
Xiaomi Pad 7 Pro sở hữu viên pin 8.850mAh, sạc nhanh 67W, đầy pin trong 79 phút
Nâng tầm chất lượng cuộc sống cùng loạt thiết bị di động và công nghệ thông minh mới của Xiaomi
Xiaomi Pad 7 sở hữu viên pin 8.850mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45W

Cụ thể, máy tính bảng thông minh Xiaomi Pad 7 Series sẽ bao gồm bộ đôi Xiaomi Pad 7 và Xiaomi Pad 7 Pro với hiệu năng ưu việt cùng cấu hình vượt trội và Xiaomi HyperAI để ghi dấu bước tiến mới trong phân khúc máy tính bảng AI, mang lại trải nghiệm tối ưu và nâng cao năng suất làm việc.

Đáng chú ý, cả Xiaomi Pad 7 và Xiaomi Pad 7 Pro đều được trang bị Snapdragon 7+ Gen 3 (4nm), CPU Cortex-X4 2,8 GHz, GPU Adreno, cho hiệu năng mạnh mẽ và khả năng tiết kiệm năng lượng tối ưu. RAM LPDDR5X và bộ nhớ UFS 4.0/UFS 3.1 đảm bảo tốc độ truy xuất nhanh, đáp ứng mọi nhu cầu làm việc, giải trí.

Nâng tầm chất lượng cuộc sống cùng loạt thiết bị di động và công nghệ thông minh mới của Xiaomi
Nâng tầm chất lượng cuộc sống cùng loạt thiết bị di động và công nghệ thông minh mới của Xiaomi

Xiaomi Pad 7 và Xiaomi Pad 7 Pro

Cùng với hệ điều hành Xiaomi HyperOS 2, cả Xiaomi Pad 7 và Xiaomi Pad 7 Pro đều có được trải nghiệm mượt mà với nhiều nâng cấp quan trọng như hỗ trợ soạn thảo thông minh, nhận diện giọng nói chính xác và cá nhân hóa theo thời gian thực. Xiaomi HyperCore còn giúp tối ưu hiệu năng, tăng tốc độ hệ thống và nâng cấp giao diện với màn hình khóa tùy chỉnh, hiệu ứng chuyển động linh hoạt. Trong khi đó, Xiaomi HyperConnect giúp kết nối liền mạch giữa các thiết bị, hỗ trợ đồng bộ với cả PC, iOS và macOS.

Cả Xiaomi Pad 7 và Xiaomi Pad 7 Pro đều có màn hình 11,2 inch, độ phân giải 3,2K, tần số quét 144Hz, hỗ trợ Dolby Vision, Adaptive HDR và độ sáng 800 nit. Công nghệ DC dimming đạt chuẩn TÜV Rheinland giúp bảo vệ mắt. Bên cạnh đó, bộ phụ kiện đi kèm gồm bàn phím Focus Keyboard có đèn nền, Xiaomi Focus Pen (8.192 mức cảm ứng lực) và ốp bảo vệ thanh lịch, giúp nâng cao trải nghiệm làm việc và sáng tạo trên máy tính bảng.

Nâng tầm chất lượng cuộc sống cùng loạt thiết bị di động và công nghệ thông minh mới của Xiaomi
Nâng tầm chất lượng cuộc sống cùng loạt thiết bị di động và công nghệ thông minh mới của Xiaomi

Giá bán Xiaomi Pad 7 và Xiaomi Pad 7 Pro tại Việt Nam

Xiaomi Pad 7 có các màu xám, xanh dương, xanh lá, với 2 phiên bản cấu hình:

- Xiaomi Pad 7 (8GB + 128GB): 10.490.000 đồng

- Xiaomi Pad 7 (8GB + 256GB, đặc quyền tại Thế giới di động): 11.490.000 đồng

Xiaomi Pad 7 Pro có các màu xám, xanh dương, xanh lá, với 2 phiên bản cấu hình:

- Xiaomi Pad 7 Pro (8GB + 256GB): 13.990.000 đồng

- Xiaomi Pad 7 Pro (12GB + 512GB, đặc quyền Thế giới di động): 15.990.000 đồng

Đặc biệt, khi mua Xiaomi Pad 7 Series, từ ngày 3/3 đến hết 31/3/2025, khách hàng sẽ được tặng ngay bao da bảo vệ trị giá 1.490.000 đồng; đồng thời giảm ngay 500.000 đồng khi mua riêng, và giảm đến 1.000.000 đồng khi mua kèm phụ kiện.

Nâng tầm chất lượng cuộc sống cùng loạt thiết bị di động và công nghệ thông minh mới của Xiaomi
Nâng tầm chất lượng cuộc sống cùng loạt thiết bị di động và công nghệ thông minh mới của Xiaomi

Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi và Xiaomi Buds 5 Pro Bluetooth

Xiaomi Buds 5 Pro cũng bao gồm 2 phiên bản Xiaomi Buds 5 Pro (Bluetooth) và Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi), mang đến trải nghiệm âm thanh chất lượng cao với công nghệ tiên tiến. Trong đó, phiên bản Xiaomi Buds 5 Pro (Bluetooth) hỗ trợ Snapdragon Sound và Qualcomm aptX Lossless, cung cấp âm thanh 48kHz/24bit với băng thông truyền dẫn lên đến 2,1 Mbps, tối ưu trải nghiệm nghe không dây. Còn Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi) tiên phong trên toàn thế giới với kết nối Wi-Fi trực tiếp nhờ công nghệ XPAN, cho phép truyền tải âm thanh lossless 96kHz/24bit với băng thông 4,2 Mbps, mang đến chất lượng trung thực vượt trội.

Nâng tầm chất lượng cuộc sống cùng loạt thiết bị di động và công nghệ thông minh mới của Xiaomi
Cả hai phiên bản đều được trang bị hệ thống 3 driver đồng trục khuếch đại kép, giúp tái tạo âm trầm sâu, âm trung cân bằng và âm trường rộng mở.

Cả hai phiên bản đều được trang bị hệ thống 3 driver đồng trục khuếch đại kép, giúp tái tạo âm trầm sâu, âm trung cân bằng và âm trường rộng mở. Thiết bị được tinh chỉnh bởi Harman Golden Ear, đi kèm hai cấu hình EQ chuyên nghiệp để tùy chỉnh âm sắc theo sở thích người dùng. Công nghệ chống ồn chủ động (ANC) lên đến 55dB giúp loại bỏ tạp âm hiệu quả, mang đến trải nghiệm nghe trọn vẹn ngay cả trong môi trường ồn ào. Xiaomi Buds 5 Pro cũng hỗ trợ kết nối đa điểm, âm thanh đa chiều cá nhân hóa, cùng thiết kế tiện dụng cho nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Về thời lượng pin, Xiaomi Buds 5 Pro cho phép phát nhạc liên tục 40 giờ khi kết hợp với hộp sạc. Chế độ sạc nhanh 10 phút giúp người dùng có ngay 4,5 giờ nghe nhạc, đảm bảo trải nghiệm không bị gián đoạn.

Nâng tầm chất lượng cuộc sống cùng loạt thiết bị di động và công nghệ thông minh mới của Xiaomi
Giá bán của Xiaomi Buds 5 Pro bản Wi-Fi và Xiaomi Buds 5 Pro bản Bluetooth tại Việt Nam
Xiaomi Buds 5 Pro phiên bản bluetooth có 2 màu trắng và Titanium có giá 5.290.000 đồng, giảm ngay 300.000 đồng khi mua kèm điện thoại Xiaomi 15 Series hoặc Xiaomi Pad 7 Series, từ ngày 03/03 - 03/04/2025.

Xiaomi Buds 5 Pro phiên bản Wifi có màu đen với giá 5.990.000 đồng, giảm ngay 500.000 đồng khi mua kèm điện thoại Xiaomi 15 Series hoặc Xiaomi Pad 7 Series, từ ngày 03/03 - 03/04/2025.
Nâng tầm chất lượng cuộc sống cùng loạt thiết bị di động và công nghệ thông minh mới của Xiaomi
Nâng tầm chất lượng cuộc sống cùng loạt thiết bị di động và công nghệ thông minh mới của Xiaomi
Xiaomi Watch S4 với thiết kế cao cấp và công nghệ tiên tiến giúp nâng tầm trải nghiệm đeo tay thông minh. Cụ thể, đồng hồ thông minh Xiaomi Watch S4 sở hữu màn hình AMOLED 1,43 inch, độ phân giải 466 x 466, mật độ điểm ảnh 326 ppi, cùng tốc độ làm mới 60Hz, mang đến hình ảnh sắc nét, mượt mà. Với độ sáng HBM 1500 nit, màn hình hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng trực tiếp.

Xiaomi Watch S4 cho thời gian hoạt động liên tục 15 ngày, hỗ trợ sạc nhanh 5 phút cho 2 ngày sử dụng, đáp ứng nhu cầu di chuyển linh hoạt của người dùng.

Nâng tầm chất lượng cuộc sống cùng loạt thiết bị di động và công nghệ thông minh mới của Xiaomi
Xiaomi Watch S4 còn tích hợp nhiều mặt số thông minh như Clearheaded

Thiết kế vòng bezel sang trọng, dây đeo có thể thay đổi, giúp dễ dàng tùy chỉnh phong cách. Ngoài ra, đồng hồ còn tích hợp nhiều mặt số thông minh như Clearheaded, theo dõi mức độ căng thẳng thông qua biểu tượng cảm xúc, hay Wild Walker, cung cấp hướng và độ cao theo thời gian thực, mang đến trải nghiệm đeo tay thông minh và cá nhân hóa tối ưu.

Cùng với loạt nâng cấp mạnh mẽ về công nghệ âm thanh, kết nối không dây và trải nghiệm đeo tay, Xiaomi Buds 5 Pro và Xiaomi Watch S4 tiếp tục khẳng định vị thế của Xiaomi trong việc mang đến những sản phẩm công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu người dùng hiện đại.

Nâng tầm chất lượng cuộc sống cùng loạt thiết bị di động và công nghệ thông minh mới của Xiaomi
Xiaomi Watch S4 phiên bản màu Đen và màu Bạc có giá 4.290.000 đồng, phiên bản màu Đen đa sắc có giá 4.590.000 đồng, giảm ngay 300.000 đồng từ ngày 03/03 - 03/04/2025
Nâng tầm chất lượng cuộc sống cùng loạt thiết bị di động và công nghệ thông minh mới của Xiaomi
Người dùng cũng có thể chọn mua thêm các combo vòng Bezel và dây đeo với các phiên bản màu sắc khác nhau với giá từ 990.000 - 1.290.000 đồng và áp dụng ưu đãi giảm ngay từ 300.000 - 400.000 đồng tùy phiên bản, khi mở bán từ ngày 03/03 - 03/04/2025

Trong loạt sản phẩm gia dụng tiện ích, Xiaomi mang đến pin sạc di động Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 24500, máy cạo râu cầm tay Xiaomi Electric Shaver S200, bàn chải điện Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush, nồi cơm điện đa năng Multifunctional Rice Cooker, máy lọc nước Smart Filtered Water Dispenser Pro và loạt thiết bị chăm sóc cho thú cưng (máy lọc không khí cho thú cưng, cho ăn tự động, máy lọc nước tự động).

Nâng tầm chất lượng cuộc sống cùng loạt thiết bị di động và công nghệ thông minh mới của Xiaomi
Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank với dung lượng 24.500 mAh

Trong đó, Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank với dung lượng 24.500 mAh cung cấp nguồn năng lượng dồi dào, giúp người dùng duy trì kết nối và sử dụng các thiết bị như Xiaomi Pad 7 hay Xiaomi Buds 5 Pro mà không lo gián đoạn. Các sản phẩm chăm sóc cá nhân như máy cạo râu điện S200 và bàn chải điện Oscillation mang đến trải nghiệm tiện nghi và nâng cao chất lượng chăm sóc cá nhân hàng ngày.

Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 24.500 mAh có giá 2.990.000 đồng, giảm ngay 300.000 đồng, từ ngày 03/03 - 03/04/2025.

Bên cạnh đó, các thiết bị gia dụng thông minh như nồi cơm điện, máy lọc nước và máy cho thú cưng ăn đều được sản xuất theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo hiệu năng hoạt động bền bỉ và đáp ứng nhu cầu cuộc sống hiện đại. Với danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng, Xiaomi tiếp tục khẳng định cam kết mang đến một hệ sinh thái công nghệ toàn diện, giúp người dùng tận hưởng cuộc sống thông minh và tiện lợi hơn.

Nâng tầm chất lượng cuộc sống cùng loạt thiết bị di động và công nghệ thông minh mới của Xiaomi
Xiaomi Oscilliation Electric Toothbrush có giá 599.000 đồng
Nâng tầm chất lượng cuộc sống cùng loạt thiết bị di động và công nghệ thông minh mới của Xiaomi
Xiaomi Electric Shaver S200 có giá 519.000 đồng
Nâng tầm chất lượng cuộc sống cùng loạt thiết bị di động và công nghệ thông minh mới của Xiaomi
Xiaomi Multifunctional Rice Cooker 1.5L có giá 1.190.000 đồng
Nâng tầm chất lượng cuộc sống cùng loạt thiết bị di động và công nghệ thông minh mới của Xiaomi
Xiaomi Multifunctional Rice Cooker 4L có giá 1.490.000 đồng
Nâng tầm chất lượng cuộc sống cùng loạt thiết bị di động và công nghệ thông minh mới của Xiaomi
Xiaomi Smart Kettle 2 Pro có giá 1.090.000 đồng
Nâng tầm chất lượng cuộc sống cùng loạt thiết bị di động và công nghệ thông minh mới của Xiaomi
Xiaomi Smart Filtered Water Dispenser Pro có giá 6.990.000 đồng
Nâng tầm chất lượng cuộc sống cùng loạt thiết bị di động và công nghệ thông minh mới của Xiaomi
Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier có giá 3.490.000 đồng
Nâng tầm chất lượng cuộc sống cùng loạt thiết bị di động và công nghệ thông minh mới của Xiaomi
Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2 có giá 1.890.000 đồng
Nâng tầm chất lượng cuộc sống cùng loạt thiết bị di động và công nghệ thông minh mới của Xiaomi
Xiaomi Smart Pet Fountain 2 có giá 1.090.000 đồng

Thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo: https://www.mi.com/vn/

Xiaomi hệ sinh thái thiết bị gia dụng thông minh công nghệ thông minh thiết bị di động

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Bệnh viện

Bệnh viện 'chạy đua' triển khai bệnh án điện tử trước 30/9

LocknLock giới thiệu thương hiệu cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam

LocknLock giới thiệu thương hiệu cao cấp Jenniferoom tại Việt Nam

Chuyển đổi số CRM: Doanh nghiệp Việt đang hướng về No-code/AI

Chuyển đổi số CRM: Doanh nghiệp Việt đang hướng về No-code/AI

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

