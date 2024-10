Sự kiện Robotaxi Tesla: Hy vọng mới hay thêm một lần lỡ hẹn của Elon Musk?

Elon Musk, Giám đốc điều hành của SpaceX và Tesla và là chủ sở hữu của X.

Một thập kỷ những lời hứa

Từ nhiều năm nay, Tesla đã được biết đến như một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực xe tự hành. Elon Musk liên tục khẳng định về khả năng sắp ra mắt một mẫu xe tự lái hoàn toàn, mang đến trải nghiệm di chuyển an toàn mà không cần đến sự can thiệp của con người. Tuy nhiên, cho đến nay, Tesla vẫn chưa thể cung cấp hay trình diễn một công nghệ robotaxi thực sự.

Dù vậy, sự kiện lần này vẫn thu hút nhiều sự chú ý. Các nhà phân tích từ các công ty như Wedbush, ARK và RBC Capital Markets đã thể hiện sự lạc quan, kỳ vọng Tesla sẽ không chỉ duy trì được doanh số tăng trưởng mà còn giới thiệu được công nghệ tiên tiến như robotaxi, robot hình người và các dịch vụ dựa trên trí tuệ nhân tạo.

Nhiều hoài nghi tồn tại

Dù được kỳ vọng, không ít nhà đầu tư vẫn đặt câu hỏi về tính khả thi của công nghệ mà Tesla có thể ra mắt. Garrett Nelson, một nhà phân tích tại CFRA, cảnh báo rằng việc thử nghiệm trên đường đua đóng kín trong bãi đậu xe tại xưởng phim Warner Bros. có thể khiến chiếc robotaxi của Tesla trông ấn tượng hơn so với thực tế khi di chuyển trên đường phố và các tuyến đường công cộng.

Thực tế, Tesla đã nhiều lần đối mặt với chỉ trích về hệ thống hỗ trợ người lái. Từ chức năng Autopilot cho đến Tự lái hoàn toàn (Full Self-Driving), công ty đã gặp khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề an toàn như hiện tượng "phanh ma" — khi xe đột ngột phanh mà không có vật cản rõ ràng. Vấn đề này hiện đang là chủ đề của một cuộc điều tra do Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) thực hiện. Theo dữ liệu của NHTSA, từ năm 2021, đã có 1.399 vụ va chạm liên quan đến hệ thống hỗ trợ người lái của Tesla, trong đó có 31 vụ dẫn đến tử vong.

Thách thức trên con đường đưa Robotaxi ra thị trường

Gene Munster, một nhà đầu tư kỳ vọng vào Tesla từ Deepwater Asset Management, dự đoán rằng công ty có thể triển khai robotaxi ở một số thành phố vào cuối năm 2025. Ông cũng cho rằng Tesla có thể sẽ công bố kế hoạch cho một mẫu xe điện giá rẻ hơn, được cho là phiên bản rút gọn của Model 3. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng giá cổ phiếu của Tesla có thể giảm sau sự kiện này, dù tiềm năng tăng trưởng dài hạn vẫn được đánh giá cao.

Mặc dù vậy, các nhà phân tích khác lại cho rằng Tesla vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua. Waymo, công ty con của Alphabet, cùng một số công ty Trung Quốc đã và đang triển khai các dịch vụ robotaxi thương mại, đặt Tesla vào vị trí bị coi là "chậm chân" trong cuộc đua xe tự hành. Một báo cáo của Morgan Stanley nhận định rằng nếu Tesla có thể triển khai thành công một chiếc robotaxi "cấp độ 4", nghĩa là có thể hoạt động hoàn toàn mà không cần tài xế, thì hãng sẽ tạo được lợi thế cạnh tranh về chi phí so với các đối thủ.

Tương lai hay lại một lần lỡ hẹn?

Một trong những câu hỏi lớn nhất đối với Tesla và Elon Musk là liệu công ty có thể thực sự cung cấp được một dịch vụ robotaxi đáng tin cậy. Các chuyên gia như Missy Cummings từ Đại học George Mason nhấn mạnh rằng Tesla cần phải giải quyết triệt để các vấn đề hiện tại trước khi nghĩ đến việc triển khai xe tự hành cấp độ cao hơn.

Ngoài ra, Tesla cũng cần xác định rõ mô hình kinh doanh cho robotaxi: liệu họ sẽ sở hữu và vận hành trực tiếp dịch vụ này, hay bán và cho thuê xe cho các đơn vị quản lý đội xe? Quyết định này sẽ có ảnh hưởng lớn đến khả năng thu hồi vốn và cạnh tranh trong tương lai.

Những lời hứa chưa thực hiện của Tesla về xe tự hành đã kéo dài hơn một thập kỷ, và lần này, áp lực từ các đối thủ và thị trường càng khiến kỳ vọng của nhà đầu tư cao hơn. Sự kiện ra mắt robotaxi sẽ là cơ hội để Tesla chứng minh mình vẫn còn giữ được vị thế tiên phong hay chỉ là một lần nữa lỡ hẹn trong cuộc đua công nghệ đầy cạnh tranh.

Trong khi chờ đợi kết quả từ sự kiện, một điều rõ ràng là: nếu muốn duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực xe tự hành, Tesla và Elon Musk cần vượt qua không chỉ các thách thức về công nghệ, mà cả những hoài nghi của nhà đầu tư và công chúng. Sự kiện robotaxi sắp tới có thể sẽ mở ra một chương mới cho Tesla, hoặc chỉ là thêm một lời hứa bị hoãn thực hiện.

XEM THÊM: Chip 5nm kết hợp AI và thị giác cho xe tự lái : Hai công nghệ, ba hướng phát triển