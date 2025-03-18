Microchip ra mắt giải pháp đột phá cho xe điện hai bánh

Thị trường xe hai bánh điện đang từng bước thay đổi ngành giao thông khi người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng xe máy điện và xe đạp điện cho cả mục đích giải trí lẫn di chuyển hàng ngày.

Hôm nay, Công ty công nghệ Microchip (Hoa Kỳ) chính thức công bố hệ sinh thái xe điện hai bánh (E2W), bao gồm danh mục thiết kế tham chiếu toàn diện đã được kiểm chứng nhằm giải quyết những thách thức lớn trong phát triển xe máy điện và xe đạp điện.

Hệ sinh thái Xe điện Hai bánh (E2W) của Microchip

Ông Joe Thomsen, Phó chủ tịch phụ trách bộ phận kinh doanh dsPIC của Microchip cho biết:"Các nhà sản xuất thường gặp nhiều khó khăn trong việc tối ưu hóa hiệu quả năng lượng, đảm bảo tích hợp hệ thống liền mạch và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn ngày càng cao".

"Hệ sinh thái xe hai bánh điện của Microchip trực tiếp giải quyết những thách thức này với các giải pháp hiệu suất cao, đã được kiểm chứng, qua đó góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển sản phẩm và nâng cao độ tin cậy của xe", ông Joe Thomsen nhấn mạnh thêm.

Hệ sinh thái mới tập trung vào bốn lĩnh vực chính gồm: tối ưu hóa công suất và hiệu quả pin, giải pháp sạc nhanh linh hoạt, điều khiển động cơ hiệu suất cao và hệ thống thông minh tích hợp.

Hệ thống quản lý pin tiên tiến (BMS) được trang bị khả năng chuyển đổi năng lượng và cảm biến thông minh giúp tối đa hóa hiệu suất để kéo dài tuổi thọ pin, tăng quãng đường di chuyển và nâng cao độ an toàn. Trong khi đó, thiết kế tham chiếu chuyển đổi nguồn 48V sang 12V đảm bảo hoạt động phân phối điện hiệu quả cao.

Về giải pháp sạc, thiết kế tham chiếu bộ sạc AC EV một pha 7.4 kW cung cấp khả năng sạc tại nhà tin cậy với các tính năng bảo vệ tích hợp. Hệ thống cũng tích hợp cổng sạc kép USB-PD được thiết kế để cung cấp khả năng sạc nhanh, linh hoạt cho các thiết bị di động.

Microchip đã phát triển thiết kế tham chiếu điều khiển động cơ lực kéo từ 350W đến 10 kW mang lại khả năng tăng tốc mượt mà, cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng và điều khiển chính xác. Firmware tích hợp sẵn và thiết kế mô-đun giúp đơn giản hóa quá trình phát triển và rút ngắn thời gian ra mắt sản phẩm.

Nổi bật trong hệ sinh thái này là các giải pháp tích hợp thông minh bao gồm bộ điều khiển xe (VCU), lên xe không cần chìa khóa từ xa (RKE), phát hiện tay đặt lên/rời khỏi tay lái và hệ thống cảnh báo xe bằng âm thanh (AVAS). Hệ thống còn có khả năng giám sát từ xa thời gian thực, phòng ngừa trộm cắp và quản lý đội xe.

Phần hiển thị bao gồm cụm màn hình LCD tròn 720x720 sử dụng MPU SAM9X75 với MIPI DSI, cùng với bộ điều khiển màn hình cảm ứng maXTouch có khả năng hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt, thậm chí khi đeo găng tay dày.

Các linh kiện cấp độ ô tô và thiết kế tham chiếu dạng mô-đun cung cấp một nền tảng linh hoạt, có thể mở rộng, đáp ứng yêu cầu về các mức công suất và tính năng khác nhau. Được hỗ trợ bởi các file thiết kế toàn diện, sơ đồ và danh mục vật tư, các nhà phát triển có thể nhanh chóng đưa sản phẩm mới ra thị trường.