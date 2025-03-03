Sửa luật để nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa Việt Nam

Chuyển động số
Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng, các doanh nghiệp xuất khẩu ngày càng đối mặt với nhiều quy định, yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại các thị trường nước ngoài... Nhu cầu khắc phục những hạn chế của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày càng trở nên cấp thiết.
Để lấy ý kiến về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá (dự kiến được trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 9 - tháng 5/2025), ngày 3/3, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN& MT) của Quốc hội tổ chức Hội thảo “Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa”.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá được xây dựng dựa trên các quan điểm: Tạo môi trường thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh; xây dựng khung pháp lý nhằm triển khai hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động đánh giá sự phù hợp; giải thưởng chất lượng quốc gia; mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc... nội luật hóa các quy định tại các cam kết quốc tế của Việt Nam trong FTA thế hệ mới, thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy phát biểu tại hội thảo.
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy phát biểu tại hội thảo. Ảnh Thanh Chi

Tại hội thảo, các đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết xây dựng và ban hành dự thảo Luật. Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công cho biết, kiểm soát chất lượng hàng hoá là nhiệm vụ quan trọng, bảo vệ khách hàng và xã hội, đồng thời minh bạch hoá hoạt động sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, khung pháp lý về Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá đã bộc lộ hạn chế, đòi hỏi phải được bổ sung, sửa đổi nhằm đáp ứng nhu cầu trong bối cảnh mới.

Về cơ bản, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá vẫn giữ nguyên phạm vi điều chỉnh của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá năm 2007 như sau: Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hoá; quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá vẫn giữ nguyên đối tượng áp dụng của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá năm 2007 như sau: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Hoài Nam – Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASAEP) bày tỏ, Ban soạn thảo Dự thảo Luật cần nhấn mạnh đến đảm bảo sự thống nhất trong việc áp dụng pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, góp phần tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, phù hợp với thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó, trong Dự thảo Luật cần có tiếp cận mở rộng, tạo ra thể chế đột phá, đưa hàng hóa Việt Nam vươn ra thế giới, phát huy sức mạnh nội sinh của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh hiện nay, vấn đề chuyển đổi số sẽ giúp mang lại giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, bà Đỗ Minh Hạnh – Đại diện Công ty TNHH Panasonic Việt Nam cho rằng, việc định danh, mã hóa và thu thập thông tin dạng máy đọc là tiền đề để có thể số hóa, trao đổi dữ liệu điện tử giữa các đơn vị trong chuỗi cung ứng và là nền tảng cho giải pháp truy xuất nguồn gốc điện tử.

Về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, các đại biểu nhận thấy, dự thảo Luật đã khắc phục tồn tại, bất cập trong việc phân cấp, phân quyền cho các Bộ, ngành tự xây dựng hàng hóa nhóm 2 và ban hành các quy chuẩn kỹ thuật liên quan. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, các nội dung về phân cấp quản lý chưa làm rõ vai trò của Trung ương ở đâu, vai trò của địa phương ở đâu và đề nghị làm rõ nội dung này.

Tại hội thảo, Lê Quang Huy - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đánh giá cao các ý kiến góp ý rất cụ thể và tâm huyết vào dự thảo Luật tại hội thảo. Với vai trò là cơ quan chủ trì thẩm tra dự án Luật, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường sẽ khẩn trương phối hợp thẩm tra dự án Luật ngay khi hồ sơ dự án Luật được chuyển sang phía Quốc hội.

