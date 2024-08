Tạm hoãn xuất cảnh CEO công ty thành viên của BB Group

Theo thông báo từ Tổng cục thuế, ông Vũ Quang Nam là người đại diện theo pháp luật của Sunrise Power Đắk Psi - doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Sinh năm 1992, ông Nam hiện đang đứng tên tại loạt doanh nghiệp khác có nhiều liên hệ với BB Group của doanh nhân Vũ Quang Bảo, như: CTCP Năng lượng Thiên Niên Kỷ, CTCP Đầu tư và phát triển Đắk Psi, CTCP Đầu tư năng lượng Hoàng Sơn, CTCP Đầu tư Năng lượng Hoàng Sơn 2, ...

Trước đó, ông Vũ Quang Bảo cũng trực tiếp đứng tên đại diện tại các doanh nghiệp nêu trên, song, vị doanh nhân sinh năm 1970 này đã "rút tên" khỏi những công ty này. Thậm chí, ông Bảo cũng thôi làm người đại diện theo pháp luật của BB Group.

Trước đó, Không chỉ năng lượng, BB Group của vợ chồng doanh nhân Vũ Quang Bảo còn muốn phát triển sang mảng bất động sản và cả bán buôn nhiên liệu.

Vào tháng 2/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cho biết, toàn tỉnh hiện có 13 dự án điện gió đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư, với tổng quy mô công suất 681,25 MW, tổng nguồn vốn đăng ký trên 25,8 nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, cho tới đầu năm 2020 chỉ mới có 4/13 dự án ký hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các dự án còn lại hầu hết đều bị chậm tiến độ, trong đó có dự án nhà máy điện gió Hanbaram.

Dự án này có công suất 115,6MW, tổng mức đầu tư 150 triệu USD. Theo kế hoạch, dự án sẽ được khởi công vào tháng 4/2019 và hoàn thành vào tháng 7/2020. Dù vậy, cho tới đầu năm 2020, chủ đầu tư mới chỉ dừng lại ở việc thực hiện các thủ tục khảo sát để lập thiết kế dự án.

Chủ đầu tư dự án là CTCP Điện gió Hanbaram, được thành lập vào tháng 5/2018.

Theo dữ liệu thể hiện, vào ngày 3/12/2020, công ty này đã thay đổi vị trí Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật từ ông Choi Pil Gyu (SN 1970) sang ông Đặng Mạnh Cường (SN 1977). Trước đó 1 tháng, Hanbaram cũng đã tăng vốn điều lệ từ 15,79 tỷ đồng lên mức 900 tỷ đồng, trong đó, tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông ngoại tại Hanbaram đã giảm mạnh từ 99,9% xuống chỉ còn 0,2% vốn, còn Công ty TNHH Năng lượng Landville (Landville Enegry) lên nắm quyền chi phối với tỷ lệ 99,8%.

Landville Enegry chỉ mới được thành lập vào tháng 3/2020, thuộc sự quản lý của doanh nhân Vũ Quang Bảo dưới vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật.

Về phần mình, ngoài Hanbaram, ông Đặng Mạnh Cường còn đứng tên tại loạt doanh nghiệp là CTCP Du lịch Mỹ An – chủ đầu tư khu nghỉ dưỡng Kawara Mỹ An Onsen Resort, CTCP Bất động sản Minh Điền Vital – chủ đầu tư Khu đô thị cao cấp The Manor Crown Huế; CTCP Năng lượng Gio Thành và CTCP Seco – những chủ đầu tư bộ đôi dự án Nhà máy Điện mặt trời Gio Thành 1 (50MWp) và Gio Thành 2 (50MWp) tại Quảng Trị. Bên cạnh đó còn có CTCP Năng lượng tái tạo Việt Nam và CTCP BVB.

Lưu ý rằng, ông Đặng Mạnh Cường cũng là cộng sự đắc lực của anh em doanh nhân Vũ Quang Hội – Vũ Quang Bảo tại Bitexco – một tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam và đặc biệt là tại doanh nghiệp mới nổi - CTCP BB Group.

BB Group được thành lập vào tháng 4/2017, với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Trong đó, ông Vũ Quang Bảo nắm giữ cổ phần chi phối lên tới 65%, phần còn lại thuộc về ông Nguyễn Tư Huy và bà Vũ Thị Thu Hằng với tỉ lệ sở hữu lần lượt là 20% và 15% vốn điều lệ.

Giống như Bitexco, BB Group cũng có mối quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực năng lượng. Tuy nhiên, trong khi Bitexco tập trung vào thủy điện, thì BB Group lại đầu tư mạnh vào mảng năng lượng tái tạo, thông qua pháp nhân là CTCP BB Power Holdings (BB Power Holdings).

Theo đó, BB Group hiện đang sở hữu 5 dự án điện mặt trời với tổng công suất khoảng 247 MW gồm dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 5.2 (Bình Thuận, công suất lắp đặt 48 MW), bộ đôi dự án Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn 1 và Mỹ Sơn 2 (có tổng công suất 100MW), Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 1 (Quảng Trị, tổng quy mô 50 MW), dự án Điện mặt trời Phan Lâm 2 (công suất 49 MW).

Đối với điện gió, trước thương vụ M&A dự án Hanbaram, BB Group cũng đã bổ sung Nhà máy điện gió Hưng Hải Gia Lai với công suất 100 MW vào danh mục dự án phát triển.

Cùng với chiến lược mua gom các dự án năng lượng tái tạo BB Group còn âm thầm thành lập các doanh nghiệp mới để mở rộng quy mô và tầm vóc của mình.