Tràn lan hội nhóm, "thầy" dạy lôi kéo chơi vàng online

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội vàng Việt Nam, trước năm 2012 có sàn giao dịch vàng của một số công ty, ngân hàng, khách mua bán vàng qua tài khoản ngân hàng. Nhưng điều này làm cho thị trường vàng biến động, có động thái đầu cơ, làm giá, ảnh hưởng tới quyền lợi của nhà đầu tư. Vì vậy, nhà nước đã cấm.

Trên thực tế, thời gian qua, cơ quan công an đã liên tục phát đi cảnh báo về hành vi lừa đảo trên. Trong đó, đầu tháng 2-2024, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hà Nội tiếp nhận đơn của một người đàn ông ở Hà Nội, trình báo việc anh tham gia ứng dụng đầu tư vàng SoonTransfer5, bị chiếm đoạt 4,2 tỉ đồng.

Trước đó, cuối năm 2023, tại Hà Nội cũng đã có nạn nhân bị lừa đảo bằng hình thức tương tự. Anh P. (SN 1984, quê Hải Dương) nhận được lời mời tham gia đầu tư thị trường vàng quốc tế thông qua ứng dụng IG VIP với mức lãi "khủng". Anh P. đã chuyển khoản 100 triệu đồng để đầu tư.

Nhưng khi thực hiện lệnh rút tiền thì anh P. được thông báo không rút được, phải đăng ký gói mới. Thấy có dấu hiệu lừa đảo, anh P. đã đến Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) trình báo sự việc.