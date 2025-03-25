Truyền thông về 'Người Hà Nội thanh lịch, văn minh'

Nhằm mục tiêu đó, ngày 24/3/2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, Hội Nhà báo TP. Hà Nội và Báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp tổ chức hội nghị tọa đàm “Báo chí, truyền thông tham gia xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

Các đại biểu tham dự hội nghịị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Huy Cường nhấn mạnh, với vị trí, tầm vóc của một Thủ đô nghìn năm văn hiến, trái tim của cả nước, Hà Nội luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó thường xuyên nhấn mạnh vai trò gương mẫu, đi đầu trong phát triển văn hóa, con người.

Hàng năm, Thành ủy Hà Nội tổ chức Giải báo chí về "Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh"; UBND Thành phố ban hành 2 Quy tắc ứng xử: "Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan trực thuộc Thành phố" và "Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP. Hà Nội", qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô trong việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Tọa đàm là dịp để cùng nhìn nhận, đánh giá vai trò của báo chí, truyền thông trong việc xây dựng và phát huy các giá trị thanh lịch, văn minh của người Hà Nội, đồng thời thảo luận các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền phù hợp với xu thế thời đại số.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Huy Cường phát biểu tại hội nghị

Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô nhấn mạnh, tọa đàm là dịp để nhìn nhận, đánh giá vai trò của báo chí, truyền thông trong việc xây dựng và phát huy các giá trị thanh lịch, văn minh của người Hà Nội, đồng thời thảo luận các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền phù hợp với xu thế thời đại số; qua đó tiếp tục phát huy sứ mệnh là lực lượng tiên phong trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Thủ đô.

Tại tọa đàm, Ths Nguyễn Ngọc Thanh, Vụ trưởng, Trưởng Ban Nhân dân Điện tử đã trình bày tham luận với chủ đề: Báo Nhân dân tiên phong trong tuyên truyền lan tỏa giá trị văn hóa Hà Nội; xây dựng hình ảnh người hà nội thanh lịch, văn minh.

Để xây dựng một nếp sống văn minh cho người dân, nhận diện, phản ánh và lên án là chưa đủ, quan trọng không kém là việc thay đổi nhận thức của người dân, hướng người dân tới một đời sống văn hóa, văn minh và nhân văn hơn.

Theo đại tá Đỗ Phú Thọ (chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương, Nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân), báo chí của cả nước nói chung và của Thủ đô nói riêng trong những năm qua đã góp phần tạo động lực thúc đẩy Thủ đô phát triển. Báo chí là cầu nối giữa "ý Đảng, lòng dân", chuyển tải những thông tin, lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, các cơ quan chức năng của thành phố, các địa phương đến các tầng lớp Nhân dân.

Hội nghị tọa đàm “Báo chí, truyền thông tham gia xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, Hội Nhà báo TP. Hà Nội và Báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp tổ chức

TS. Nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng ban Thư ký, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) cho biết, những năm qua, các phương tiện truyền thông đại chúng như báo chí, Đài phát thanh, Đài truyền hình của Trung ương và Hà Nội đã tích cực tuyên truyền về văn hóa ứng xử, phong cách thanh lịch của người Hà Nội.

Cùng với ngợi ca, quảng bá văn hóa người Hà Nội thanh lịch, các cơ quan báo chí còn có những bài nêu những bất cập trong việc gìn giữ và phát huy văn hóa người Hà Nội, những thói hư, tật xấu trong một bộ phận người Hà Nội xấu xí... Nhiều bài báo đã đề ra các giải pháp mạnh, hiến kế để Hà Nội gìn giữ và xây dựng Người Hà Nội thanh lịch".

Tuy nhiên, trong xu thế phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, các cơ quan báo chí cần nghiên cứu phân phối các tác phẩm báo chí, sản phẩm truyền thông về người Hà Nội thanh lịch trên các nền tảng trực tuyến để cung cấp nội dung truyền thông đa phương tiện như video ngắn, infographic, podcast.

Phát biểu bế mạc hội nghị tọa đàm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo TP. Hà Nội Kiều Thanh Hùng đánh giá, các tham luận đều thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự tâm huyết, trí tuệ và đóng góp nhiều giá trị thiết thực trong việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.