Công nghệ số
Phần mềm - Ứng dụng

Coursera giảm 60% học phí cho người Việt, chỉ từ 20 USD mỗi tháng

Đạt Xanh

Đạt Xanh

09:00 | 09/09/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Nền tảng học trực tuyến hàng đầu thế giới Coursera áp dụng chính sách giá theo khu vực, giúp 1,8 triệu người học Việt Nam tiếp cận giáo dục chất lượng quốc tế với chi phí phù hợp.

Coursera vừa công bố thay đổi lớn trong cách thức cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Trước đây mô hình "học thử không chấm điểm", người học truy cập miễn phí phần đầu tiên của hầu hết khóa học trên nền tảng.

Các khóa học của Coursera trên ứng dụng điện thoại
Các khóa học của Coursera trên ứng dụng điện thoại

Chính sách mới bao gồm bài tập có chấm điểm, nội dung video và các tính năng hỗ trợ AI như Coursera Coach. Chính sách mới mang đến giá trị thực tế cho người học Việt Nam khi họ khám phá nội dung khóa học cụ thể hơn. Người học đánh giá kỹ chất lượng và độ phù hợp trước khi quyết định đăng ký toàn bộ chương trình.

Chính sách điều chỉnh giá mới của Coursera dành riêng cho người Việt Nam mang đến mức tiết kiệm lên tới 60% so với giá gốc. Chứng chỉ nghề nghiệp và các chuyên đề chỉ còn 20 USD mỗi tháng thay vì 50 USD như trước.

Gói Coursera Plus theo tháng giảm từ 59 USD xuống 24 USD, trong khi gói năm chỉ còn 160 USD thay vì 399 USD. Gói Plus cung cấp quyền truy cập hơn 10.000 khóa học và chứng chỉ nghề nghiệp từ hơn 350 trường đại học và doanh nghiệp đối tác toàn cầu.

Người học muốn đăng ký khóa học riêng lẻ chi trả 31 USD, tiết kiệm 35% so với mức giá 49 USD trước đây.

Ông Greg Hart, CEO của Coursera, nhấn mạnh: "Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh và năng động nhất của chúng tôi tại châu Á – Thái Bình Dương, đồng thời giữ vai trò trọng tâm trong sứ mệnh của Coursera. Tính năng học thử mới này giúp trải nghiệm của người học giàu tương tác và trọn vẹn hơn ngay từ đầu. Bên cạnh đó, chính sách điều chỉnh giá theo khu vực đảm bảo những nội dung này dễ dàng tiếp cận với tất cả mọi người tại Việt Nam".

Tính năng học thử mới giúp trải nghiệm của người học trở nên tương tác và trọn vẹn ngay từ bước đầu. Chính sách điều chỉnh giá theo khu vực đảm bảo nội dung chất lượng cao tiếp cận được với nhiều người học tại Việt Nam hơn.

Người học học qua ứng dụng Coursera trên điện thoại
Người học học qua ứng dụng Coursera trên điện thoại

Với 1,8 triệu người học trên nền tảng, Việt Nam hiện là thị trường lớn thứ ba của Coursera tại châu Á. Con số này phản ánh nhu cầu học tập và nâng cao kỹ năng mạnh mẽ của người Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Coursera cung cấp miễn phí các khóa học Community Impact Courses cho người học Việt Nam. Những khóa học này tập trung vào các chủ đề xã hội cấp thiết như sức khỏe tinh thần, hỗ trợ cộng đồng yếu thế và y tế cộng đồng.

Chương trình hỗ trợ tài chính vẫn tiếp tục dành cho những người học đủ điều kiện. Điều này thể hiện cam kết của Coursera trong việc mang giáo dục chất lượng cao, công bằng đến với tất cả mọi người.

Chương trình điều chỉnh giá tại Việt Nam thuộc kế hoạch triển khai của Coursera tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Kết quả khảo sát của Coursera cho thấy việc truy cập đầy đủ các tính năng khóa học, bao gồm bài tập và công cụ AI, tăng mạnh mức độ tương tác của người học và tỷ lệ hoàn thành khóa học.

Coursera được thành lập năm 2012 bởi hai nhà khoa học Andrew Ng và Daphne Koller với sứ mệnh mang cơ hội học tập đẳng cấp thế giới đến với tất cả mọi người. Đến tháng 6/2025, nền tảng có hơn 183 triệu người học toàn cầu, hợp tác với hơn 350 trường đại học và doanh nghiệp hàng đầu.

Người Việt đăng ký học AI tăng 400% trên Coursera Người Việt đăng ký học AI tăng 400% trên Coursera

Nền tảng giáo dục trực tuyến Coursera công bố mang đến 3.000 khóa học có phụ đề tiếng Việt, phục vụ 1,8 triệu người học ...
Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai lớp học OMO, thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai lớp học OMO, thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục

Đại học Bách khoa Hà Nội lần đầu triển khai mô hình lớp học OMO trong năm học vừa qua, kết hợp học trực tuyến ...
ChatGPT giới thiệu chế độ học tập giúp học sinh có gia sư trực tuyến 24/7 ChatGPT giới thiệu chế độ học tập giúp học sinh có gia sư trực tuyến 24/7

ChatGPT vừa tung ra tính năng chế độ học tập mới, hỗ trợ học sinh giải quyết bài tập từng bước như có gia sư ...

Coursera giảm giá học trực tuyến Việt Nam chứng chỉ nghề nghiệp Coursera Plus học thử miễn phí giáo dục trực tuyến kỹ năng nghề nghiệp học phí ưu đãi Coursera

Bài liên quan

Người Việt đăng ký học AI tăng 400% trên Coursera

Người Việt đăng ký học AI tăng 400% trên Coursera

Có thể bạn quan tâm

Hệ sinh thái VNPT Cyber Immunity

Hệ sinh thái VNPT Cyber Immunity 'tiến vào' thị trường Nhật Bản

Phần mềm - Ứng dụng
Lễ ký kết tại Tokyo đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác công nghệ Việt – Nhật. Đây không chỉ là cơ hội mở rộng kinh doanh cho VNPT-IT và GEMJPN, mà còn góp phần nâng cao vị thế của ngành công nghệ thông tin Việt Nam trên bản đồ quốc tế, chính thức đưa hệ sinh thái VNPT Cyber Immunity (VCI) vào thị trường Nhật Bản
ManageEngine ra mắt MSP Central

ManageEngine ra mắt MSP Central

Phần mềm - Ứng dụng
Đồng thời nền tảng MSP Central cũng giúp uản lý khách hàng an toàn với các giải pháp RMM, PSA, và giám sát máy chủ chuyên sâu được tích hợp trên một nền tảng đa người dùng, phân quyền theo vai trò.
Thấy gì từ vụ thiết bị gây nhiễu smart key làm

Thấy gì từ vụ thiết bị gây nhiễu smart key làm 'tê liệt' xe máy tại Kim Mã

Phần mềm - Ứng dụng
Máy quét mã QR Vietlott gây nhiễu sóng 433MHz khiến smart key xe máy tại Kim Mã tê liệt. Cục Tần số đã vô hiệu hóa thiết bị.
Synology ra mắt bản nâng cấp AI cho Office Suite

Synology ra mắt bản nâng cấp AI cho Office Suite

Công nghệ số
Theo đó, bản cập nhật sẽ tích hợp các tính năng AI tiên tiến trong MailPlus, Office và nền tảng quản lý Synology AI Console mới để tối ưu hiệu quả công việc hàng ngày, đồng thời vẫn đảm bảo quyền riêng tư và an toàn dữ liệu.
GXE.VN ra mắt ứng dụng gọi xe thông minh do người Việt phát triển

GXE.VN ra mắt ứng dụng gọi xe thông minh do người Việt phát triển

Phần mềm - Ứng dụng
Công ty Cổ phần GXE chính thức ra mắt ứng dụng gọi xe GXE.VN - nền tảng công nghệ do đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển, mang đến lựa chọn mới cho thị trường gọi xe công nghệ.
Xem thêm

Đọc nhiều

Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung

Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung

Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE

Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE

Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Hoàn thiện dải sản phẩm laptop AI, ASUS tung ra 4 mẫu laptop Vivobook trước thềm năm học mới

Hoàn thiện dải sản phẩm laptop AI, ASUS tung ra 4 mẫu laptop Vivobook trước thềm năm học mới

‘Mảnh ghép cuối’ của Galaxy S25 Series chính thức lộ diện

‘Mảnh ghép cuối’ của Galaxy S25 Series chính thức lộ diện

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Hà Nội

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
32°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
32°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
27°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
27°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
31°C
Thứ bảy, 13/09/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 13/09/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 14/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 14/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 14/09/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 14/09/2025 09:00
31°C
Chủ nhật, 14/09/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 14/09/2025 15:00
25°C
TP Hồ Chí Minh

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
33°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
32°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
31°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
31°C
Thứ bảy, 13/09/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 13/09/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 14/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 14/09/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 14/09/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 14/09/2025 09:00
31°C
Chủ nhật, 14/09/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 14/09/2025 15:00
26°C
Đà Nẵng

27°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
28°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
27°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 13/09/2025 12:00
28°C
Thứ bảy, 13/09/2025 15:00
27°C
Thứ bảy, 13/09/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 14/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 14/09/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 14/09/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 14/09/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 14/09/2025 12:00
28°C
Chủ nhật, 14/09/2025 15:00
27°C
Quảng Bình

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
33°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
31°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 13/09/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 13/09/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 13/09/2025 18:00
21°C
Thứ bảy, 13/09/2025 21:00
20°C
Chủ nhật, 14/09/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 14/09/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 14/09/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 14/09/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 14/09/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 14/09/2025 15:00
22°C
Thừa Thiên Huế

27°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
32°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
33°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
32°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
33°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 13/09/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 13/09/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 13/09/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 13/09/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 14/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 14/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 14/09/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 14/09/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 14/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 14/09/2025 15:00
23°C
Hà Giang

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
32°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 13/09/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 14/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 14/09/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 14/09/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 14/09/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 14/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 14/09/2025 15:00
23°C
Hải Phòng

27°C

Cảm giác: 27°C
mây đen u ám
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
27°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
27°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 13/09/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 14/09/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 14/09/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 14/09/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 14/09/2025 09:00
30°C
Chủ nhật, 14/09/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 14/09/2025 15:00
26°C
Khánh Hòa

24°C

Cảm giác: 24°C
mưa nhẹ
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
32°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
34°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
33°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
35°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
33°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
33°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 13/09/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 13/09/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 13/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 14/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 14/09/2025 03:00
33°C
Chủ nhật, 14/09/2025 06:00
35°C
Chủ nhật, 14/09/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 14/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 14/09/2025 15:00
24°C
Nghệ An

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
33°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
33°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 13/09/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 13/09/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 13/09/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 13/09/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 14/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 14/09/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 14/09/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 14/09/2025 09:00
30°C
Chủ nhật, 14/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 14/09/2025 15:00
22°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 13/09/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 14/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 14/09/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 14/09/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 14/09/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 14/09/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 14/09/2025 15:00
25°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16930 17201 17775
CAD 18583 18860 19477
CHF 32626 33010 33656
CNY 0 3470 3830
EUR 30414 30689 31712
GBP 35039 35433 36364
HKD 0 3257 3459
JPY 173 177 183
KRW 0 17 19
NZD 0 15406 15993
SGD 20069 20352 20873
THB 748 812 865
USD (1,2) 26120 0 0
USD (5,10,20) 26162 0 0
USD (50,100) 26190 26225 26497
Cập nhật: 10/09/2025 00:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,207 26,207 26,497
USD(1-2-5) 25,159 - -
USD(10-20) 25,159 - -
EUR 30,641 30,666 31,813
JPY 176.43 176.75 183.69
GBP 35,407 35,503 36,286
AUD 17,171 17,233 17,667
CAD 18,832 18,892 19,382
CHF 32,962 33,065 33,799
SGD 20,228 20,291 20,905
CNY - 3,659 3,748
HKD 3,332 3,342 3,434
KRW 17.59 18.34 19.74
THB 795.08 804.9 858.47
NZD 15,380 15,523 15,929
SEK - 2,778 2,866
DKK - 4,092 4,222
NOK - 2,605 2,687
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,866.5 - 6,599.03
TWD 786.28 - 949.21
SAR - 6,925.71 7,268.9
KWD - 84,273 89,349
Cập nhật: 10/09/2025 00:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,225 26,227 26,497
EUR 30,469 30,591 31,679
GBP 35,151 35,292 36,235
HKD 3,321 3,334 3,436
CHF 32,708 32,839 33,730
JPY 175.20 175.90 183.06
AUD 17,070 17,139 17,659
SGD 20,230 20,311 20,831
THB 811 814 850
CAD 18,787 18,862 19,356
NZD 15,432 15,916
KRW 18.26 20.01
Cập nhật: 10/09/2025 00:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26263 26263 26497
AUD 17110 17210 17778
CAD 18765 18865 19420
CHF 32879 32909 33796
CNY 0 3669.9 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4110 0
EUR 30700 30800 31572
GBP 35352 35402 36505
HKD 0 3385 0
JPY 176.75 177.75 184.3
KHR 0 6.347 0
KRW 0 18.6 0
LAK 0 1.161 0
MYR 0 6405 0
NOK 0 2610 0
NZD 0 15516 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2770 0
SGD 20225 20355 21088
THB 0 777.4 0
TWD 0 860 0
XAU 13200000 13200000 13580000
XBJ 12000000 12000000 13580000
Cập nhật: 10/09/2025 00:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,215 26,265 26,497
USD20 26,215 26,265 26,497
USD1 26,215 26,265 26,497
AUD 17,127 17,227 18,335
EUR 30,760 30,760 32,075
CAD 18,725 18,825 20,132
SGD 20,286 20,436 20,894
JPY 176.45 177.95 182.52
GBP 35,410 35,560 36,323
XAU 13,378,000 0 13,582,000
CNY 0 3,553 0
THB 0 812 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 10/09/2025 00:45
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC HN 133,800 135,800
AVPL/SJC HCM 133,800 135,800
AVPL/SJC ĐN 133,800 135,800
Nguyên liệu 9999 - HN 12,050 12,150
Nguyên liệu 999 - HN 12,040 12,140
Cập nhật: 10/09/2025 00:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 128,300 131,300
Hà Nội - PNJ 128,300 131,300
Đà Nẵng - PNJ 128,300 131,300
Miền Tây - PNJ 128,300 131,300
Tây Nguyên - PNJ 128,300 131,300
Đông Nam Bộ - PNJ 128,300 131,300
Cập nhật: 10/09/2025 00:45
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,540 13,040
Trang sức 99.9 12,530 13,030
NL 99.99 11,870
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,870
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 12,800 13,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 12,800 13,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 12,800 13,100
Miếng SJC Thái Bình 13,380 13,580
Miếng SJC Nghệ An 13,380 13,580
Miếng SJC Hà Nội 13,380 13,580
Cập nhật: 10/09/2025 00:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân

Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân 'bịa đặt thông tin về tập đoàn'

Vì sao cần giáo dục song hành giữa tài chính và an ninh mạng cho trẻ?

Vì sao cần giáo dục song hành giữa tài chính và an ninh mạng cho trẻ?

Hội nghị Hữu cơ Châu Á lần thứ VIII sẽ diễn ra tại Ninh Bình vào tháng 9/2025

Hội nghị Hữu cơ Châu Á lần thứ VIII sẽ diễn ra tại Ninh Bình vào tháng 9/2025

18 phim đặc sắc tại Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu – Việt Nam lần thứ 15

18 phim đặc sắc tại Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu – Việt Nam lần thứ 15

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
TCL mang gì đến IFA 2025?

TCL mang gì đến IFA 2025?

POCO C85, smartphone giải trí toàn diện chính thức ra mắt

POCO C85, smartphone giải trí toàn diện chính thức ra mắt

IFA 2025: Reolink giới thiệu công nghệ AI mới và camera giám sát tích hợp AI

IFA 2025: Reolink giới thiệu công nghệ AI mới và camera giám sát tích hợp AI

Garmin đánh dấu chuẩn mực hiển thị mới trên thị trường smartwatch

Garmin đánh dấu chuẩn mực hiển thị mới trên thị trường smartwatch

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Đại học Fulbright Việt Nam nâng tầm trải nghiệm cho sinh viên

Đại học Fulbright Việt Nam nâng tầm trải nghiệm cho sinh viên

Trường Đại học Điện lực khai giảng năm học mới, khẳng định uy tín đào tạo với 7 chương trình được kiểm định

Trường Đại học Điện lực khai giảng năm học mới, khẳng định uy tín đào tạo với 7 chương trình được kiểm định

Samsung Innovation Campus: Hành trình từ giảng đường đến doanh nghiệp công nghệ lớn

Samsung Innovation Campus: Hành trình từ giảng đường đến doanh nghiệp công nghệ lớn

Keysight và đại học Universiti Sains Malaysia phát triển giáo dục trong lĩnh vực bán dẫn và quang tử tại Malaysia

Keysight và đại học Universiti Sains Malaysia phát triển giáo dục trong lĩnh vực bán dẫn và quang tử tại Malaysia

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Giá vàng miếng SJC bất ngờ tăng trở lại đạt 135,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC bất ngờ tăng trở lại đạt 135,8 triệu đồng/lượng

Giá bạc hôm nay 9/9/2025: Trong nước tăng nhẹ, thế giới lập đỉnh 44,22 USD/ounce

Giá bạc hôm nay 9/9/2025: Trong nước tăng nhẹ, thế giới lập đỉnh 44,22 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 9/9/2025: Trong nước

Giá vàng hôm nay 9/9/2025: Trong nước 'hạ nhiệt' sau cơn sốt, thế giới lập đỉnh mới 3.630,72 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Các tập đoàn đầu tư tư nhân tăng tốc tuyển dụng: Cuộc chiến giành nhân tài ngày càng nóng

Các tập đoàn đầu tư tư nhân tăng tốc tuyển dụng: Cuộc chiến giành nhân tài ngày càng nóng

Đại học Fulbright Việt Nam nâng tầm trải nghiệm cho sinh viên

Đại học Fulbright Việt Nam nâng tầm trải nghiệm cho sinh viên

Thùy Minh Technology và Dahua ký kết hợp tác chiến lược

Thùy Minh Technology và Dahua ký kết hợp tác chiến lược

Tập đoàn VNPT đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động

Tập đoàn VNPT đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Xpeng ra mắt toàn cầu thương hiệu xe điện bình dân Mona vào năm 2026

Xpeng ra mắt toàn cầu thương hiệu xe điện bình dân Mona vào năm 2026

BMW iX3 2026 đối đầu Mercedes GLC EV: Cuộc chiến SUV điện cao cấp Đức

BMW iX3 2026 đối đầu Mercedes GLC EV: Cuộc chiến SUV điện cao cấp Đức

Các cấp độ của trạm sạc xe điện từ gia dụng đến thương mại

Các cấp độ của trạm sạc xe điện từ gia dụng đến thương mại

Skoda Epiq 2026: SUV điện

Skoda Epiq 2026: SUV điện 'giá sốc' thách thức thị trường Việt Nam