Coursera giảm 60% học phí cho người Việt, chỉ từ 20 USD mỗi tháng

Coursera vừa công bố thay đổi lớn trong cách thức cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Trước đây mô hình "học thử không chấm điểm", người học truy cập miễn phí phần đầu tiên của hầu hết khóa học trên nền tảng.

Các khóa học của Coursera trên ứng dụng điện thoại

Chính sách mới bao gồm bài tập có chấm điểm, nội dung video và các tính năng hỗ trợ AI như Coursera Coach. Chính sách mới mang đến giá trị thực tế cho người học Việt Nam khi họ khám phá nội dung khóa học cụ thể hơn. Người học đánh giá kỹ chất lượng và độ phù hợp trước khi quyết định đăng ký toàn bộ chương trình.

Chính sách điều chỉnh giá mới của Coursera dành riêng cho người Việt Nam mang đến mức tiết kiệm lên tới 60% so với giá gốc. Chứng chỉ nghề nghiệp và các chuyên đề chỉ còn 20 USD mỗi tháng thay vì 50 USD như trước.

Gói Coursera Plus theo tháng giảm từ 59 USD xuống 24 USD, trong khi gói năm chỉ còn 160 USD thay vì 399 USD. Gói Plus cung cấp quyền truy cập hơn 10.000 khóa học và chứng chỉ nghề nghiệp từ hơn 350 trường đại học và doanh nghiệp đối tác toàn cầu.

Người học muốn đăng ký khóa học riêng lẻ chi trả 31 USD, tiết kiệm 35% so với mức giá 49 USD trước đây.

Ông Greg Hart, CEO của Coursera, nhấn mạnh: "Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh và năng động nhất của chúng tôi tại châu Á – Thái Bình Dương, đồng thời giữ vai trò trọng tâm trong sứ mệnh của Coursera. Tính năng học thử mới này giúp trải nghiệm của người học giàu tương tác và trọn vẹn hơn ngay từ đầu. Bên cạnh đó, chính sách điều chỉnh giá theo khu vực đảm bảo những nội dung này dễ dàng tiếp cận với tất cả mọi người tại Việt Nam".

Tính năng học thử mới giúp trải nghiệm của người học trở nên tương tác và trọn vẹn ngay từ bước đầu. Chính sách điều chỉnh giá theo khu vực đảm bảo nội dung chất lượng cao tiếp cận được với nhiều người học tại Việt Nam hơn.

Người học học qua ứng dụng Coursera trên điện thoại

Với 1,8 triệu người học trên nền tảng, Việt Nam hiện là thị trường lớn thứ ba của Coursera tại châu Á. Con số này phản ánh nhu cầu học tập và nâng cao kỹ năng mạnh mẽ của người Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Coursera cung cấp miễn phí các khóa học Community Impact Courses cho người học Việt Nam. Những khóa học này tập trung vào các chủ đề xã hội cấp thiết như sức khỏe tinh thần, hỗ trợ cộng đồng yếu thế và y tế cộng đồng.

Chương trình hỗ trợ tài chính vẫn tiếp tục dành cho những người học đủ điều kiện. Điều này thể hiện cam kết của Coursera trong việc mang giáo dục chất lượng cao, công bằng đến với tất cả mọi người.

Chương trình điều chỉnh giá tại Việt Nam thuộc kế hoạch triển khai của Coursera tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Kết quả khảo sát của Coursera cho thấy việc truy cập đầy đủ các tính năng khóa học, bao gồm bài tập và công cụ AI, tăng mạnh mức độ tương tác của người học và tỷ lệ hoàn thành khóa học.

Coursera được thành lập năm 2012 bởi hai nhà khoa học Andrew Ng và Daphne Koller với sứ mệnh mang cơ hội học tập đẳng cấp thế giới đến với tất cả mọi người. Đến tháng 6/2025, nền tảng có hơn 183 triệu người học toàn cầu, hợp tác với hơn 350 trường đại học và doanh nghiệp hàng đầu.