Hà Nội tổ chức không gian giới thiệu du lịch tại World Expo 2025

Theo đó, Sở Du lịch Hà Nội sẽ tổ chức không gian giới thiệu về du lịch Hà Nội tại triển lãm World Expo 2025 theo chủ đề “Hà Nội - điểm đến An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”. Không gian triển lãm được thiết kế trưng bày giới thiệu du lịch Hà Nội qua ảnh đẹp về thiệu thiên nhiên, phong cảnh, lịch sử, văn hóa, di sản, điểm du lịch nổi tiếng của Hà Nội, làng nghề Hà Nội; strưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm OCOP gốm Bát Tràng, tranh dân gian, sơn mài, tơ lụa Vạn Phúc… Trong không gian cũng trình chiếu các video clip giới thiệu di sản, lịch sử, văn hóa, con người, Hà Nội hiện đại và hội nhập.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch Hà Nội cũng tổ chức các hoạt động tương tác cho người dân Nhật Bản du khách tham quan: trải nghiệm cách pha trà sen truyền thống, thưởng thức cùng kẹo lạc, kẹo vừng…; trải nghiệm mặc trang phục truyền thống áo dài, áo tứ thân, nón quai thao; trải nghiệm nhạc cụ dân tộc đàn tranh, đàn bầu… của Việt Nam.

Ảnh minh hoạ.

Điểm nhấn của hoạt động là chương trình “Ngày Du lịch Hà Nội” với sự đồng hành của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka; Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản; Vietnam Airlines; Tổng Công ty Du lịch Hà Nội. Khách mời là Hiệp hội lữ hành Nhật Bản và các hiệp hội doanh nghiệp, du lịch, tổ chức xúc tiến du lịch tại Nhật Bản.

Tại đây, sẽ diễn ra hoạt động gặp gỡ, trao đổi giữa doanh nghiệp Hà Nội và Nhật Bản; giới thiệu chính sách ưu đãi, định hướng thu hút đầu tư, cơ hội hợp tác kinh doanh, chương trình kích cầu dành cho khách Nhật Bản. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp du lịch Việt Nam cũng sẽ giới thiệu tour inbound, du lịch MICE, golf, du lịch văn hóa, du lịch chăm sóc sức khỏe, giới thiệu đường bay… với thị trường mục tiêu Nhật Bản; tổ chức tiệc trà, giao lưu giới thiệu ẩm thực, món ăn truyền thống Hà Nội, thưởng thức bánh cốm, trà sen…

Tại TP. Nagoya, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức chương trình giới thiệu văn hóa, du lịch Hà Nội vưới sự tham gia của đại diện một số cơ quan quản lý nhà nước về du lịch tại Nhật, doanh nghiệp du lịch Nhật, doanh nghiệp du lịch Việt Nam, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú, CLB lữ hành UNESCO, Tổng công ty Du lịch Hà Nội, Vietnam Airlines, cơ quan báo chí, truyền thông… Chương trình gồm biểu diễn nghệ thuật, nhạc cụ truyền thống Việt Nam; trình chiếu video giới thiệu du lịch Hà Nội; giới thiệu tiềm năng du lịch của Hà Nội, chính sách ưu đãi, định hướng thu hút đầu tư, cơ hội hợp tác kinh doanh, chương trình kích cầu dành cho khách Nhật Bản.

Điểm nhấn là hoạt động kết nối giữa các doanh nghiệp lữ hành, các đối tác tiềm năng, và các bên liên quan. Trong đó, giới thiệu các tour du lịch, các tuyến điểm tham quan phổ biến, khách sạn, resort, nhà nghỉ, homestay và các loại hình lưu trú khác; nhà hàng, quán ăn, đặc sản địa phương, các dịch vụ ẩm thực; giới thiệu các điểm du lịch, khu vui chơi, các hoạt động giải trí, và các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, các loại phương tiện di chuyển…

Ngoài ra, Sở Du lịch Hà Nội cũng tổ chức hoạt động gặp gỡ, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Cục Du lịch, Văn hóa và Giao lưu TP Nagoya nhằm trao đổi, thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác, thúc đẩy khách du lịch từ thị trường Nhật tới Hà Nội trơng thời gian tới. Đồng thời duy trì, tăng cường mối quan hệ gắn kết, hợp tác song phương trong lĩnh vực du lịch, văn hóa và giao lưu quốc tế giữa Hà Nội và TP. Nagoya.

Đặc biệt là tìm hiểu mô hình quản lý du lịch đô thị của chính quyền Nagoya; trao đổi kinh nghiệm về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, công nghệ số trong xúc tiến du lịch, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đô thị; tìm hiểu mô hình tổ chức, vận hành, quản lý du lịch; học hỏi kinh nghiệm về dịch vụ, quy trình phục vụ khách, bảo tồn văn hóa - lịch sử, tìm hiểu cách kết hợp thiên nhiên - văn hóa - tín ngưỡng vào trong sản phẩm du lịch; tìm hiểu công tác phối hợp giữa chính quyền - doanh nghiệp - cộng đồng, tìm hiểu mô hình du lịch đô thị thông minh tại Sakae District…