Hội nghị Hữu cơ Châu Á lần thứ VIII sẽ diễn ra tại Ninh Bình vào tháng 9/2025

Ngày 8/9, tại Hà Nội, Hiệp hội Hữu cơ Việt Nam phối hợp với tỉnh Ninh Bình tổ chức họp báo Hội nghị Hữu cơ châu Á lần thứ VIII.

Hội nghị Hữu cơ Châu Á được tổ chức luân phiên giữa các quốc gia từ năm 2012. Năm 2025, Việt Nam đăng cai với sự phối hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam và UBND tỉnh Ninh Bình. Đây là lần đầu tiên một sự kiện quốc tế lớn về nông nghiệp hữu cơ được tổ chức tại Việt Nam.

Với chủ đề “Hữu cơ vì tương lai tốt đẹp hơn”, hội nghị tập trung thảo luận 3 nhóm nội dung: chính sách phát triển nông nghiệp hữu cơ; thị trường hữu cơ và hội nhập quốc tế; thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sinh thái. Các phiên toàn thể và song song sẽ chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, đề xuất chính sách, cũng như giới thiệu các mô hình sản xuất và tiêu thụ hữu cơ bền vững.

Theo bà Jennifer Chang - Giám đốc điều hành IFOAM châu Á, Việt Nam đang phát triển mạnh về nông nghiệp hữu cơ. Việc đăng cai hội nghị là cơ hội để Việt Nam học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của mình trong khu vực

TSKH. Hà Phúc Mịch - Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam cho biết, Việt Nam đã có chủ trương và pháp lý hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ và được tất cả các tỉnh, thành phố cả nước thúc đẩy phát triển.Việt Nam đã xác định phát triển nông nghiệp hữu cơ là xu thế và hội nhập quốc tế.

“Việt Nam phát triển nông nghiệp hữu cơ đã được lan tỏa rộng rãi nhưng mới chỉ ở giai đoạn đầu phát triển, còn nhiều vấn đề, nội dung, kinh nghiệm cần tiếp tục trao đổi, học hỏi với bạn bè quốc tế. Sự kiện năm nay là cơ hội để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm phát triển nông nghiệp hữu cơ giữa các nước khu vực và quốc tế”, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam nhấn mạnh,

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và sức khỏe cộng đồng ngày càng bị đe dọa, nông nghiệp hữu cơ không còn là xu thế lựa chọn mà đã trở thành giải pháp chiến lược. Việt Nam, cùng với Ninh Bình, vùng đất cố đô giàu truyền thống, đang quyết tâm mạnh mẽ trên hành trình chuyển đổi nông nghiệp theo hướng sinh thái, đa giá trị và bền vững.

Hội nghị được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn mạnh mẽ, khẳng định vị thế của Việt Nam trong phong trào hữu cơ quốc tế, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới vì một tương lai xanh cho nông nghiệp và nhân loại.