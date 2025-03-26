Kinh tế số
Thị trường chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận đà tăng ấn tượng

Thế Kiên

Thế Kiên

12:21 | 26/03/2025
Sáng 26/3, thị trường chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận đà tăng ấn tượng trong phiên giao dịch, được hỗ trợ bởi thành quả tích cực của thị trường Hoa Kỳ và kỳ vọng về chính sách thuế quan của Tổng thống Trump.
Thị trường chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận đà tăng ấn tượng
Thị trường chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận đà tăng ấn tượng. Hình ảnh Getty.

Giữa một không gian kinh tế đầy bất ổn, thị trường chứng khoán toàn cầu đang diễn ra một cuộc chơi phức tạp - nơi mỗi điểm số không chỉ là con số, mà là một câu chuyện về niềm tin, chiến lược và sự mong manh của các nhà đầu tư.

Khi chính trị điều khiển dòng vốn

Bóng dáng của Tổng thống Trump vẫn là yếu tố then chốt chi phối không khí đầu tư. Những tín hiệu về việc có thể điều chỉnh chính sách thuế quan đang như một liều thuốc an thần cho thị trường - giảm bớt căng thẳng và mở ra hi vọng mỏng manh về một cuộc chơi ít chiến tranh thương mại hơn.

Nhưng phía sau những con số tăng xanh ấy, là một bức tranh kinh tế đầy những đám mây u ám. Người tiêu dùng Mỹ - trái tim của nền kinh tế toàn cầu - đang trong trạng thái mệt mỏi. Lạm phát như một con quái vật nhấm nháp dần từng phần của sức mua, khiến họ phải thắt chặt chi tiêu.

Thị trường châu Á như một vũ công điêu luyện, khéo léo nhún nhảy theo từng nhịp điệu của thị trường toàn cầu. Hồng Kông, Tokyo, Seoul - mỗi sàn giao dịch đều toát lên một sắc thái riêng của hy vọng và e dè.

Đáng chú ý là ngành năng lượng - một điểm sáng hiếm hoi giữa bức tranh u ám. Những ông lớn như EQT hay các công ty mở rộng năng lượng đang chứng minh sức sống phi thường của mình, vượt qua những khó khăn để tỏa sáng.

Phía sau những con số lạnh lùng trên bảng điện tử là những câu chuyện của con người. Nhà đầu tư đang cân nhắc từng quyết định, các nhà phân tích đang dự báo từng xu hướng, và các nhà quản lý quỹ đang điều chỉnh chiến lược như những vận động viên điều chỉnh từng bước chạy.

Thị trường không chỉ là nơi giao dịch những mã chứng khoán, mà còn là một sân khấu của những kịch bản kinh tế, nơi niềm tin và hoài nghi không ngừng đối thoại.

Liệu những tín hiệu tích cực hiện tại có thể vượt qua bão táp kinh tế toàn cầu? Hay đây chỉ là một đợt gió nhẹ trước cơn bão lớn?

Các nhà đầu tư vẫn đang nín thở, theo dõi từng diễn biến, trong một cuộc chơi mà kết quả chưa bao giờ được đảm bảo.

