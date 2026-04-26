Phú Thọ trang trọng đón các đoàn đại biểu dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026

Tham dự buổi Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Phú Thọ; đại biểu các tỉnh, thành phố trong cả nước; cùng đông đảo đồng bào và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.

Công tác chuẩn bị được triển khai từ sớm. Theo kịch bản, từ 5h30 đến 6h00, các lực lượng tham gia nghi lễ đã tập kết đầy đủ, hoàn tất việc sắp xếp đội hình, kiểm tra lần cuối các điều kiện phục vụ buổi lễ. Từ 6h00 đến 6h30, đại biểu trong tỉnh có mặt, ổn định vị trí theo sơ đồ bố trí, bảo đảm trật tự và thống nhất.

Từ 5h30 đến 6h00 các lực lượng tham gia nghi lễ đã tập kết, hoàn tất công tác chuẩn bị. Ảnh: Báo Phú Thọ

Đúng 6h30, Ban Tổ chức bắt đầu đón các đoàn đại biểu Trung ương và địa phương tại sân Trung tâm lễ hội. Công tác đón tiếp diễn ra trang nghiêm, đúng nghi thức, thể hiện sự trọng thị đối với các đoàn về dự ngày lễ lớn của dân tộc. Cùng thời điểm, đội hình nghi lễ được hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ các nghi thức tiếp theo.

Đội hình nghi lễ năm nay được tổ chức chặt chẽ, đồng bộ, gồm nhiều thành phần tham gia. Mở đầu là lực lượng tiêu binh thực hiện nhiệm vụ rước Quốc kỳ và cờ hội, tiếp đến là tiêu binh rước lẵng hoa. Điểm nhấn của đội hình là 18 thiếu nữ mặc áo dài truyền thống màu đỏ, mang hương, hoa và lễ vật. Bên cạnh đó, đoàn 100 con cháu Lạc Hồng tham gia rước cờ hội, thể hiện tinh thần kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc.

Đoàn 100 con cháu Lạc Hồng rước cờ hội. Ảnh: Báo Phú Thọ

Cùng tham gia đội hình còn có đội nhạc hành lễ và đoàn kiệu rước lễ vật, tạo nên không khí trang nghiêm, thống nhất, phù hợp với tính chất của một nghi lễ cấp quốc gia. Việc tổ chức đội hình được thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm tính đồng bộ, an toàn và trang trọng.

Sau nghi thức đón tiếp, các đoàn đại biểu di chuyển theo đội hình nghi lễ để thực hiện các hoạt động chính trong khuôn khổ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Cụ thể, các đại biểu tiến hành dâng hương, dâng hoa tại Đền Thượng và Lăng Hùng Vương nhằm tưởng niệm, tri ân công đức các Vua Hùng.

Lễ đón tiếp các đoàn đại biểu được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định. Ảnh: Báo Phú Thọ

Tiếp đó, đoàn đại biểu dâng hương tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” tại khu vực ngã 5 Đền Giếng. Đây là địa điểm gắn với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, thể hiện sự kế thừa truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Ngoài ra, các đại biểu cũng thực hiện nghi lễ dâng hương tại Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân, bày tỏ lòng thành kính đối với tổ tiên và khẳng định đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Lễ đón tiếp các đoàn đại biểu được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, góp phần bảo đảm cho Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 diễn ra an toàn, trang trọng, thể hiện sự tôn kính đối với các bậc tiền nhân và củng cố tinh thần đoàn kết dân tộc.