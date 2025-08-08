Công an Đồng Nai giải cứu thành công thêm một vụ 'bắt cóc online', đòi tiền chuộc

Nhóm "bắt cóc online" giả danh cơ quan chức năng trao đổi với nạn nhân qua ứng dụng Google Meet - Ảnh: Công an cung cấp

Đây là vụ "bắt cóc online" thứ hai Công an tỉnh Đồng Nai giải cứu thành công chỉ trong chưa đầy một tuần.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, trưa 6-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã nhận được tin báo từ ông N.V.Đ. (ngụ phường Trấn Biên) báo tin về việc con trai ông là N.B.Đ. (18 tuổi) bị một số người chưa rõ lai lịch giữ.

Nhóm này yêu cầu gia đình ông Đ. chuyển 300 triệu đồng và nói số tiền do em N.B.Đ. đã vay. Nếu gia đình ông Đ. không thực hiện theo yêu cầu thì các nhóm này sẽ hành hung cháu N.B.Đ. và bán ra nước ngoài.

Khi gia đình ông Đ. liên lạc với con trai thì được con trai xác nhận đang bị giữ và nói gia đình chuyển tiền cho nhóm bắt cóc để được về nhà.

Theo lời khai của ông Đ., phía đòi tiền chuộc đã sử dụng nhiều số điện thoại để liên tục gọi điện, hối thúc chuyển tiền và đe dọa những người trong gia đình ông.

Nhóm bắt cóc nói nếu chuyển tiền trễ hạn thì cứ một giờ là sẽ chặt một ngón tay của nạn nhân.

Từ tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng xác định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo bằng hình thức "bắt cóc online" đang diễn ra phổ biến trong thời gian gần đây.

Qua thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, đến tối cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM xác định cháu N.B.Đ. đang ở một khách sạn thuộc phường Linh Xuân, TP.HCM.

Sau đó lực lượng chức năng đã tiếp cận, trấn an tinh thần và đưa cháu N.B.Đ. về làm việc và giao cho gia đình an toàn.

Nhà nghỉ nơi cháu N.B.Đ. được giải cứu - Ảnh: Công an cung cấp

Công an tỉnh Đồng Nai thông tin hiện nhóm "bắt cóc online" thường dùng thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng, gọi điện cho nạn nhân và đọc chính xác các thông tin cá nhân của nạn nhân như: số căn cước công dân, ngày tháng năm sinh, nơi ở…

Đồng thời nhóm "bắt cóc online" đưa ra thông tin nạn nhân liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản để uy hiếp, khống chế tinh thần và yêu cầu gia đình làm theo chỉ đạo của chúng.

Các đối tượng yêu cầu nạn nhân quay clip, chụp ảnh không mặc đồ để chứng minh không có hình xăm. Sau đó chúng lưu lại tất cả các hình ảnh, video và sử dụng để uy hiếp nhằm hối thúc nạn nhân ép gia đình chuyển tiền.

Tiếp đó, nhóm này yêu cầu nạn nhân ra nhà nghỉ một mình và sử dụng ứng dụng Google Meet để chúng tiện liên hệ, theo dõi, chỉ đạo theo kịch bản đã dựng sẵn để liên hệ người thân trong gia đình chuyển tiền.

Trước đó Công an tỉnh Đồng Nai cũng giải cứu thành công một bé gái 14 tuổi nghi bị nhóm người lạ tổ chức "bắt cóc online".

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo nhân dân đề cao cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức "bắt cóc online" để cảnh giác, tránh rơi vào hoàn cảnh tương tự.